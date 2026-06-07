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Dilovası'nda kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak katleden zanlı teslim oldu

Dilovası'nda kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak katleden zanlı teslim oldu

7.06.2026 17:29:00
Güncellenme:
AA İHA
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Dilovası'nda kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak katleden zanlı teslim oldu

Kocaeli’de 32 yaşındaki Elif K., kocası Erdal K. tarafından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, ise Erdal T. olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu.
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Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak’ta meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

 Ancak Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif K. yaşamını yitirdi.

Olay yerinde polis ekiplerine teslim olan Erdal K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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