Dilovası parfüm fabrikası faciasında iddianame tamamlandı: Sanıklar denetim süresindeyken suç işledi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Ravive Kozmetik tesisinde meydana gelen ve 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği patlama ve yangına ilişkin hazırlanan iddianame, faciaya dair çarpıcı ayrıntılar içerdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede firma sahipleri hakkında 7 kez olası kastla öldürme suçundan ağır ceza talep edilirken, sanıklardan bazılarının daha önce farklı dosyalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarıyla yargı denetimi altında oldukları ortaya çıktı.

DENETİM ALTINDAYKEN YENİ SUÇ

Savcılık, bazı sanıklar hakkında daha önce verilmiş HAGB kararları bulunduğunu, bu kişilerin denetim süresi devam ederken yeni bir suç işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

İddianamede ayrıca, bazı sanıklar açısından "ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimi"nin uygulanması istendi. Bu talep, sanıkların adli sicil kayıtları ve daha önce kesinleşmiş kararlar dikkate alınarak gerekçelendirildi. Savcılık, söz konusu infaz rejiminin uygulanmasının ardından denetimli serbestlik hükümlerinin devreye girebileceğini kayda geçirdi.

7 KEZ OLASI KAST TALEBİ

İddianamede, yangının meydana geldiği işyerinde üretim koşullarının ve güvenlik önlemlerinin uzun süredir bilindiği, buna karşın faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtilerek, ölümlerin "öngörülebilir ve önlenebilir" olduğu vurgulandı.

Bu gerekçeyle firma sahipleri hakkında, hayatını kaybeden her bir işçi için ayrı ayrı olmak üzere 7 kez olası kastla öldürme suçundan ceza talep edildi. Savcılık, olayın bir iş kazası olarak değerlendirilemeyeceğini, sanıkların riskleri bilmesine karşın gerekli önlemleri almadan üretimi sürdürdüklerini iddia etti.

Yangına ilişkin davanın önümüzdeki günlerde Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesi bekleniyor.

GÜVENLİK EKSİKLİKLERİ

İddianamede, tesiste yangın söndürme sistemlerinin yetersiz olduğu, acil çıkış yollarının uygun şekilde düzenlenmediği, yanıcı ve patlayıcı maddelerin güvenli şekilde depolanmadığı gibi ihmal ve kusurların sıralandığı belirtiliyor. Firma sahiplerinin bu riskleri bilerek üretimi sürdürdükleri, işçilerin can güvenliğini ikinci plana attıkları dosyaya işlendi.