Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu yaşamını yitirdi
Hrant Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, 50 yaşında yaşamını yitirdi. Bakırcoğlu'nun cenaze töreni salı günü gerçekleştirilecek.
Hrant Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bakırcıoğlu, 17 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'deki gazete binası önünde suikasta kurban giden Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink davasının avukatlarından biriydi.
1973 doğumlu Hakan Bakırcıoğlu için salı günü 14.00'da Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde tören düzenlenecek.
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