Dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşaması

Eğitim Sen, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı Yeni Müfredat Taslağı'na ilişkin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. AKP'nin kendi ideolojisine göre yeni nesli şekillendirmek istediğini aktaran Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Zeliha Danyeli, "Yeni müfredat değişiklikleri okullar başta olmak üzere eğitim sisteminde yaşanan dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturmaktadır” dedi.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:35
Dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşaması
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçtiğimiz günlerde açıkladığı Yeni Müfredat Taslağı'na İzmir’den de tepki geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim Sen üyeleri, “İktidarın siyasi programına paralel hazırlanan laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz” ve “Laik, bilimsel demokratik, cins eşitlikçi ve anadilde eğitim savunuyoruz” pankarları açarak “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Gerici müfredat istemiyoruz”, “Laik bilimsel anadilde eğitim”, “Söz yetki karar çalışanlara”, “Okulda imam istemiyoruz”, “Gerici eğitim istemiyoruz” sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Zeliha Danyeli, “Mevcut iktidar çocuğa ya da bireye nasıl yaklaşıyor, nasıl bir insan modeli yetiştirmek istiyor, yetiştirdiği bireylerde hangi özellikler olmasını istiyorsa eğitim müfredatını da ona uygun şekilde hazırlamıştır. Müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana itilirken, bütün ders kitaplarında ‘milli ve manevi değerler’in merkeze alındığı görülmektedir. Müfredat taslağının başlığının “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” olarak belirlenmiş olması bu tespitimizi doğrulamaktadır. MEB’in ÇEDES ve benzeri projeler ve protokoller üzerinden eğitim sistemi içine faaliyet alanı açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanı sıra iktidarla ekonomik ve siyasal bağları olan dini vakıf ve cemaatler tarafından okullar, yurtlar, kurslar vb. üzerinden doğrudan iktidar desteği ile tıpkı bir örümcek ağı gibi bütün eğitim sistemini kuşatmış durumdadır. Yeni müfredat değişiklikleri okullar başta olmak üzere eğitim sisteminde yaşanan dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturmaktadır” dedi.

"REDDEDİYORUZ"

Danyeli, MEB’in ‘yeni müfredatı’ ile “düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek” amacıyla hazırlandığını aktararak, “Eğitim Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok siyasi iktidarın siyasalideolojik hedeflerini gözeten, tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Bireycilikle, milliyetçilikle, dini ve milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik açıdan sığ, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı yeni eğitim müfredatının çocuklarımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. Eğitim müfredatı, öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavramayı hedefleyen, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek öğrenme yaşantılarını içeren laik ve bilimsel bir içerikte olmak zorundadır” diye konuştu./ İZMİR

 


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