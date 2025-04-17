Diploma iptal eden hukuk anlatacak!
Çarşamba Belediyesi'nin davetiyle Samsun’a gelen Prof. Dr. Fethi Gedikli’nin, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden rapordaki rolü tepkilere yol açtı. CHP İl Başkanı Özdağ, “Gençlere hukuku anlatmadan önce hukukun onurunu koruyun,” diyerek sert çıktı.
Samsun'da Çarşamba Belediyesi, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal eden raporda imzası olan Prof. Dr. Fethi Gedik’i kente davet etti.
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nde bugün düzenlenecek olan etkinliğe İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Ateş hukuk fakültesi öğrencilerine hukuku anlatacak.
Prof. Dr. Gedik’e tepki gösteren CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, “Fethi Gedik, OMÜ’de ne anlatacak, 19 Mart darbesini mi? Gençlerimize hukuku öğretecek olanlar, önce hukukun onurunu korumalıdır.” dedi.
Etiketler: #Samsun #diploma #Ekrem İmamoğlu
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