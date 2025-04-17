Diploma iptal eden hukuk anlatacak!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2025 - 04:00

Samsun'da Çarşamba Belediyesi, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal eden raporda imzası olan Prof. Dr. Fethi Gedik’i kente davet etti.

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nde bugün düzenlenecek olan etkinliğe İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Ateş hukuk fakültesi öğrencilerine hukuku anlatacak.

Prof. Dr. Gedik’e tepki gösteren CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, “Fethi Gedik, OMÜ’de ne anlatacak, 19 Mart darbesini mi? Gençlerimize hukuku öğretecek olanlar, önce hukukun onurunu korumalıdır.” dedi.