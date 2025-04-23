Diploma iptaline imza atanlar: Siyasetle iç içe akademik kadro

Yayınlanma: 23.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2025 - 04:00

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun geçen ay iptal edilen diplomasına ilişkin üniversitenin yönetim kurulu üyeleri kamuyonun gündeminden düşmüyor. Bu isimlerle ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. İşte o isimler ve hakkında bilinenler...

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Yönetim kurulu üyelerinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya’nın, Yalova Valisi Hülya Kaya’nın eşi...

Cemil Kaya, eşi Vali Hülya Kaya ile; il ili gezerek vali, kaymakam ve başsavcı ziyaretlerine gidiyor. Bu ziyaretler Yalova Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarında da paylaşılıyor. Bir diğer yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Levent Şahin ise üniversitede birçok yönetici pozisyonunda görev alıyor. Şahin; üniversitenin rektör yardımcılığı, İletişim Fakültesi Vekil Dekanlığı, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütüyor. Son olarak İşletme Fakültesi’nin de Vekil Dekanlığı görevine getirildi.

Şahin’in sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin fakültedeki işleyişle ilgili Şahin'e birçok şikayet ve mağduriyet mesajı ilettiği göze çarpıyor. Ayrıca Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Reis gerçekten çok büyük adamsın. İnşallah daha uzun yıllar ülkemizin başında olursun” ifadelerini kullanması tepkilere neden olmuştu.

AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Esen ise bir dönem, Konya’nın Selçuklu ilçesinin AKP’li belediye başkanıydı. Belediye başkanı olduğu dönem, ilçedeki Zümrüt Apartmanı’nın yıkılmasıyla gerçekleşen faciada 92 kişi öldü. Belediyenin de ihmali olduğunun iddia edildiği olay sonrası İçişleri Bakanlığı, AKP'li Esen hakkında soruşturma izni vermedi. Esen daha sonralarda AKP’den Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ve milletvekilliğine de aday adaylığı başvurusu yaptı.

‘ÜMMETİN EMANETİ REİS’

17-25 Aralık operasyonlarının ardından 27 Aralık 2013’te dönemin başbakanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kendisini karşılayan partililere hitap etmişti. İlahiyat Fakültesi Dekanı Yaşar Düzenli de o akşam sosyal medya hesabından “Bu akşam "ümmetin emaneti" olarak "Reis"i karşıladık, bağrımıza bastık. Gün oyunu bozma günü. Unutmayalım, herkes çağının tanığıdır” paylaşımını yaptı. Düzenli, depremlere ilişkin ise “Deprem okumamız gereken bir ayettir” çıkışında bulunmuştu.