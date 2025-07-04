Diplomasını yırttı, gözaltına alındı... CHP'den 'Doruk Dörücü' tepkisi: 'Gençlerin umutlarını yırtanlardan hesap sorulmalı!'

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan CHP gençlik kolları üyesi Doruk Dörücü gözaltına alındı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini protesto etmek isteyen Dörücü törende kendi diplomasını yırtmıştı.

Okuldan yüksek onurla mezun olan Dörücü’nün gözaltına alındığını Üsküdar Belediyesi Grup Başkan Vekili Güneş Gülaydın duyurdu:

“Gençlik kolları üyemiz Doruk Dörücü gece yarısı gözaltına alındı. Ülkede binbir türlü hukuksuzluk yaşanırken bunlara karşı önlem alınmayıp, hukuksuzluklara ses yükselten gencecik pırıl pırıl insanların apar topar gözaltına alınıyor olmasını kabul etmiyoruz! Tek bir yol arkadaşımızı dahi bu baskıcı zihniyetin eline bırakmayacağız! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

CHP'Lİ BULUT'TAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi mezunu Doruk Dörücü'nün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bulut şunları kaydetti:

"Şaşırdık mı? Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline tepki gösterip kendi diplomasını yırtan Boğaziçi mezunu Doruk Dörücü, bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Bu ülkede diplomasını yırtanlar değil, gençlerin umutlarını ve geleceğini yırtanlardan hesap sorulmalı. Asıl hesap verecek olan onlar."



