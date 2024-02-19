Direksiyon başında beyin kanaması geçirdi!
Elazığ'da direksiyon başında beyin kanaması geçirerek kaza yapan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, 10 gün önce merkez Hicret Mahallesi Protokol Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, midibüs ile seyir halinde olan Necmettin Bulut, direksiyon başında beyin kanaması geçirdi.
Araç aydınlatma direklerine çarparak durabildi. Kaza sonucu Necmettin Bulut yaralandı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Bulut, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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