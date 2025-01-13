Dirençli bir Kemeraltı için imzalar atıldı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:44

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:44

Afetlere karşı kentte dirençli bir yapının oluşturulması amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam eden Konak Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile önemli bir protokole imza attı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan işyerlerinin elektrik tesisatlarının denetlenmesini içeren protokolü Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gülhan Gürler ile birlikte imzaladı. Protokol kapsamında elektrik tesisatlarının yetersizliğinden dolayı yangın tehdidi altında olan ve zaman zaman tehlike yaratan yangınların yaşandığı Kemeraltı Çarşısı, belediye ve oda iş birliğinde denetlenecek.

“DİRENÇLİ BİR KENT İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Meslek odaları ile birlikte hayata geçirilen çalışmalardan büyük heyecan duyduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Uzun yerleşme tarihi boyunca yangınlardan büyük acılar çekmiş olan kentimizde, evrensel bir kültürel miras alanımız olan, yoğun bir yapı dokusundan oluşan geleneksel tarihi ticaret merkezi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı Kemeraltı’nda yangın afetine karşı Büyükşehir Belediyemizle koordinasyon içinde işyerlerinin elektrik tesisatı denetimine başlıyoruz. Meslek odalarımızla kurduğumuz iş birlikleri, kentimizin güvenliğini ve sağlığını artıran çalışmalar için kritik bir öneme sahip. Bu tür iş birlikleri sadece Kemeraltı için değil tüm Konak için büyük önem taşıyor. Uzmanlık gerektiren bu gibi alanlarda meslek odalarımızın deneyimi ve bilimsel yaklaşımı, bizlere önemli bir rehberlik sağlıyor. Hep birlikte, daha güvenli ve dirençli bir kent yaratmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.