Direniş kazandı: Marta Koyu ihalesi iptal edildi

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:37

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:40

İstanbul Burgazada'daki Marta Koyu’nun yaklaşık 45 bin 986 metrekarelik alanı ticari faaliyetlere açacak ihale için mahkeme iptal kararı aldı.

Burgazada Mahalle Meclisi, Marta Koyu Dayanışması ve Adalar Belediyesi tarafından, Burgazada’da Marta Koyu’nun ihale ile kiralanmasına ilişkin idari işlemin iptali talebiyle açılan iki ayrı dava birleştirilmiş ve her iki dava da İstanbul 10. İdare Mahkemesi 2024/1586 E. ve 2024/2044 K. sayılı karar ile reddedilmişti.

İHALE İÇİN İPTAL KARARI

Açılan davanın reddedilmesinin ardından Burgazadalılar, temyiz talebinde bulunmuştu. Temyiz talebinin mahkemece kabul edilmesi ardından açılacak ihale iptal edildi.

''KIYILAR HEPİMİZİN''

Burgazada Mahalle Meclisive Marta Koyu Dayanışması, "Adalarda yaşayanlar olarak, Marta koyunun işletmelere açılmasına, doğal yapısının bozulmasına, adaların çeşitli yerlerinde olduğu gibi ekokırıma uğratılmasına karşı durmaya devam edeceğiz. Kıyılar hepimizin…" açıklamasını yaptı.