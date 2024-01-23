Direnişi İstanbul’a taşıdılar

Yayınlanma: 23.01.2024 - 23:30

Güncelleme: 23.01.2024 - 23:30

Şanlıurfa OSB’deki Özak Tekstil’de çalışan işçilerin sendika baskısı ve işten atmalara karşı başlattığı direniş 59 gündür sürüyor.

Birçok kez polis müdahalesiyle karşılaşan işçiler direnişlerini İstanbul’a taşıdı. Zeytinburnu’nda bulunan Özak Holding önünde dün bir araya gelen işçiler, “İş, emek, özgürlük”, “Sendika haktır işçiler hakkını alacak” sloganları attı.

İşçilerin örgütlü olduğu Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Bir işçi itiraz ettiğinde karşısında önce patronu görüyor. Daha sonra sarı sendikaları görüyor. Şanlıurfa’da işçiler iktidarın bütün kurumlarının kuşatmasıyla karşı karşıya kaldı. Çünkü biliyorlar ki Özak işçileri kazanırsa kurdukları bu ucuz emek düzeni de tehlikeye girecek bölgede ucuz köle bulamayacaklar. 58 gündür, coplu TOMA’lı saldırılar bunun için” dedi.



