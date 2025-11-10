Direnişteki Smart Solar işçileri hayatını kaybeden 6 işçi için seslendi: “Genel grev genel direniş zamanı!”

Kocaeli Dilovası’nda Ravive Kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3’ü çocuk 6 kadın işçinin hayatını kaybetmesinin ardından, 20 gündür direnişte olan Smart Solar işçileri de yaşamını yitiren işçiler için düzenlenen protestoya katıldı. İşçiler, artan iş cinayetlerine, güvencesizliğe ve denetimsizliğe karşı “Genel grev, genel direniş zamanı!” diyerek tüm işçi sınıfını ortak mücadeleye çağırdı.

“FABRİKALAR BİZİM ÜZERİMİZDE YANIYOR”

Ravive Kozmetik önünde bir araya gelen Smart Solar işçileri, Türkiye’de giderek artan iş cinayetlerinin kader olmadığını vurguladı. Smart Solar Baştemsilcisi Hasret Kala, iş cinayetlerinin yalnızca bir ücret politikası meselesi değil, sınıf mücadelesinin bir gereği olduğunu belirterek şöyle konuştu.

Smart Solar Baştemsilcisi Hasret Kala, “Genel grev genel direniş sloganı yalnızca bir ücret politikasından ibaret değildir. Artık Türkiye’de işçi sınıfı sermayenin saldırılarına karşı sadece ücretle alakalı talepler öne süremez. Artık canlarımız gidiyor ve hesabını soramadığımız her işçi cinayetinde daha fazla canımızdan oluyoruz. Çocuklarımız gidiyor. Torun sevecek yaştaki teyzelerimiz artık iş cinayetlerinde vefat ediyor. Sermaye de kana bir türlü doymuyor. Doymamasının bir sebebi de bizden kaynaklı. Sınıf mücadelesinin meydanları bu kadar eksik bıraktığı bir dönemde sermaye bize karşı taaruzuyla, hem kârına kâr katıyor hem de daha fazlası canımızla büyüyor. Sendikalarımızın ve bizim yapmamız gereken şey, tabandan bir güçlü bir örgütlenmenin ve ‘genel grev genel direnişi’ örgütlemeliyiz. Bu sadece ücret politikası, yükselen enflasyona karşı sürdüğümüz hayat mücadelemiz için değil, biz artık ölüyoruz! Artık fabrikalar bizim üzerimizde yanıyor! Her şeyin bedelini biz ödüyoruz. Buna karşı yapılması gerekilen şey acilen genel grev genel direniş örgütlenmesidir.”

“TOPYEKUN BİR TEPKİ ŞART”

Direnişteki kadın işçiler de, çocuk işçiliğe ve sigortasız çalıştırmaya karşı tepkilerini dile getirdi.

Direnişteki kadın işçilerde biri, “Bugün çocuk işçiliğe, sigortasız çalıştırmaya karşı buradayız. Neden iş cinayetleri neden çocuklar, kadınlar ölüyor! İş güvenliği alınmalı, gerçekten çok üzücü. Burada hepimiz emekçiyiz, işçiyiz. Dayanışmak, yan yana olmak, birbirimize sahip çıkmak önemli. Bu yüzden bugün buradayız. Emeğimizin karşılığını almak için, iş kazalarının son bulması için birlikte mücadeleyi büyütmeliyiz” dedi.

Direnişteki bir başka Smart Solar işçisi de, “Merdiven altı, sigortasız çalıştırmaların denetlenmesi yapılmalı, son bulmalı bu çalışma şartları. Düşük ücretlere karşı da iş cinayetlerine karşı da topyekun harekete geçmek lazım. Sorunlar ortak, tüm türkiye'nin bu cinayetlere karşı ayağa kalkıp ses çıkarması gerekiyor. Toplu bir grev böyle sorumsuzluklara karşı şart!” diye konuştu.

ATAR: “BURADA AÇIKÇA BİR KATLİAM VAR”

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar da yanan fabrika önünden şöyle seslendi:

“Çok acı bir olay yaşandı; 3 çocuk ve 6 kadın yaşamını yitirdi. Burada açıkça bir katliam var. Gerekli önlemler ve tedbirler zamanında alınsaydı, bu cinayet, bu katliam yaşanmayabilirdi. Ancak Türkiye’de, sermayenin çıkarları ve siyasi iktidarın duyarsızlığı nedeniyle bu tür katliamlar ne yazık ki yaşanmaya devam ediyor.

Olayın yaşandığı işyerinde çalışanlar sigortasız çalıştırılıyor. Şirket buna rağmen faaliyetini sürdürmüş. Gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınmamış durumda. Üstelik işyeri, İŞKUR Müdürlüğü’nün hemen bitişiğinde yer alıyor. Bu bile, Türkiye’deki çalışma koşullarının ne denli vahim olduğunu açıkça gösteriyor.

Geçmişte de benzer olaylar yaşandı. Bolu Kartalkaya Oteli’nde, Beşiktaş’taki eğlence merkezinde ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok iş cinayetinde insanlar yaşamını yitirdi.

Sendikalar; örgütlenme çalışmalarıyla birlikte toplu iş sözleşmeleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının oluşturulmasını sağlamakla yükümlüdür. İşçilerin sağlıklı, güvenli ortamlarda çalışması; meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine karşı korunması sendikaların temel görevidir.

Sendikalaşma sadece ücretlerin ve sosyal hakların iyileştirilmesi olarak görülmemelidir. Her işçi, can güvenliği ve sağlıklı çalışma koşulları için de örgütlenmelidir. İnsanca yaşanabilecek ücretler ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak, hepimizin sorumluluğudur.

Türkiye’de şu anda kayıt dışı çalışma oranı yüzde 30’a ulaşmıştır. Bu tür işyerlerinde hiçbir denetim yapılmamakta, hiçbir önlem alınmamaktadır. Katliamların ardından da caydırıcı cezalar ve yaptırımlar uygulanmamaktadır.

Ne yazık ki, işverenlerin yaptığı yanlarına kâr kalmakta; işçiler ise çalışırken yaşamını yitirmektedir. İş cinayetleri kader değildir, kaza değildir! Önlenebilir, engellenebilir olaylardır. Ve biz, bu cinayetlerin bir daha yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”