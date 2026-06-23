Diri fay sayısı 700'e yükseldi! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 'Türkiye Fay Haritası' yorumu: 'Bir yerde belli büyüklükte bir deprem olmuş ise...'

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Türkiye'nin diri fay haritasını 13 yıl sonra güncelledi.

2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi.

DİRİ FAY SAYISINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, "Türkiye Diri Fay Haritası-2026"nın tanıtım programında konuştu.

Yanık, haritanın 2013'te yayımlanmasından bu yana geçen 13 yılda, ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik çalışmalarla önemli büyüklükte veri birikiminin sağlandığına dikkati çekti.

2022'de yatırım programına alınan güncelleme projesinin, yoğun bir emeğin ardından tamamlandığına işaret eden Yanık, "2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ÖVGÜN AHMET ERCAN'DAN 'TÜRKİYE FAY HARİTASI' YORUMU

Güncellenen harita sonrası, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Ercan, çalışmayı değerli bulduğunu ifade ederek, "Depremin değişmez yasasına göre, bir yerde belli büyüklükte bir deprem olmuş ise gelecekte o yerde en az o büyüklükte bir deprem olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"MTA Genel müdürlüğü yer bilimci ve yer fizikçilerinin yapmış olduğu çalışmalarla, Türkiye’de önceden belirlenen 485 diri kırığın sayısı 700’e çıkmıştır.

Bunların her biri M5,5dan büyük deprem üretmiş kırıklardır.

Depremin değişmez yasasına göre, bir yerde belli büyüklükte bir deprem olmuş ise gelecekte o yerde en az o büyüklükte bir deprem olacaktır.

O nedenle yapılan çalışma çok önemlidir. MTA’yı bu değerli katkıları için kutluyorum."