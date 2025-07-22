Diş hekimleri iş bırakıyor

Kamu diş hekimleri, teşvik tavanına ulaşabilmek için günde 50 girişimsel işlem yapmaya zorlandıkları gerekçesiyle 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde iş bırakacak. Tabip-Sen öncülüğünde gerçekleşecek eylemle, sağlık çalışanlarına yönelik gerçeklikten uzak performans dayatmaları protesto edilecek.

"BU YAKLAŞIMLAR DÜZENLENMELİ"

Tabip-Sen'den yapılan açıklamada, kamu diş hekimlerinin teşvik sisteminde belirlenen hedeflere ulaşmasının neredeyse imkânsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Yapılan analizler gösteriyor ki bir kamu diş hekiminin teşvik tavanına ulaşabilmesi için günde 50 girişimsel işlem yapması bekleniyor. Bu tür gerçeklikten uzak yaklaşımların düzenlenmesi gerekmektedir” denildi.

Sendika, bu uygulamanın hem hastaların nitelikli sağlık hizmetine erişimini hem de diş hekimlerinin mesleklerini sağlıklı koşullarda icra etmesini engellediğine dikkat çekerek, iki günlük iş bırakma kararının bu nedenle alındığını duyurdu.

İŞ BIRAKMA 31 TEMMUZ VE 1 AĞUSTOS’TA

Tabip-Sen'e üye kamu diş hekimleri, 31 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Perşembe günlerinde iş bırakacak. Sendika, bu eylemin amacının sağlıkta performans baskısına değil, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetine dikkat çekmek olduğunu vurguladı.