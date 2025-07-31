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Diş hekimleri iş bırakıyor

Diş hekimleri iş bırakıyor

31.07.2025 04:00:00
Güncellenme:
Damla Polat
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Diş hekimleri iş bırakıyor

İstanbul Dişhekimleri Odası’nın anketine göre, diş hekimlerinin büyük çoğunluğu meslekleriyle ilgili ciddi kaygılar taşıyor. Artan iş yükü, MHRS sistemi ve randevu baskısı nedeniyle 31 Temmuz-1 Ağustos’ta iki gün iş bırakma kararı alındı.

İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) tarafından 2021 yılında yapılan bir ankette, diş hekimlerinin yüzde 78’i meslekleriyle ilgili gelecek kaygısı taşıdığını belirtti. Bu oran, 29 yaş altındaki genç diş hekimlerinde yüzde 93’e çıkıyor.

Mesleki motivasyonlarının olumsuz etkilendiğini belirten diş hekimleri, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında iki gün iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Diş Hekimi Özgür Öz, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu sayılarındaki yüksekliğin en büyük engellerden biri olduğuna dikkat çekti.

Öz, “Her işlem muayene gibi değerlendiriliyor ve eşit zaman dilimi veriliyor. Halbuki diş hekimliğinde gelen hastaların girişimsel işlemlere ihtiyaçları var. Bunun için de o dişin anatomisine bağlı olarak veya gelişen komplikasyonuna bağlı olarak değişen sürelere ihtiyaç var. Bu standart süreler ve aşırı randevu sayıları kaliteli hizmet üretmeyi ya da öğrendiğimiz şekilde mesleğimizi icra etmeyi mümkün kılmıyor” ifadelerini kullandı. 

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