Diş hekimlerinden DUS'un yılda bir kez yapılması kararına tepki

Diş hekimleri, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı’nın (DUS) yılda iki kez yerine bir kez yapılması kararını Sağlık Bakanlığı önünde protesto etti. Burada yapılan açıklamada, "DUS'un yılda iki kez yapılmasından vazgeçilerek sınavın yılda bir kez uygulanmasına karar verilmesi, genç hekimler açısından ciddi bir eşitsizlik ve mağduriyet yaratmıştır. DUS’un yılda iki kez yapılması uygulamasına devam edilmelidir. Bu talep sadece bizim değil, geleceğini planlayan binlerce genç diş hekiminin ortak talebidir. Bu karar düzeltilene kadar, hukuk içinde kalarak, demokratik yollarla, birlik içinde mücadele etmeye ve mesleki onurumuzu korumaya kararlıyız" denildi.

Diş hekimleri, mesleki sorunlara dikkat çekmek ve DUS'un yılda iki kez yerine artık bir kez yapılmasını protesto etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Diş Hekimleri Sendikası Genel Başkanı Banu Yıldırım, Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serkan Er, Tıb Etik Sendikası da katılarak destek verdi.

Genç diş hekimleri adına konuşan Nida Nur Gürel, 14 Kasım'da resmî merciler tarafından yapılan duyuruyla, DUS'un iki kez yerine 2026 yılından itibaren yılda sadece bir kez yapılacağı ilan edildiğini hatırlatarak "Oysa biz çok iyi biliyoruz ki bu karar 24 Eylül 2025’te alınmış, ancak tam 50 gün boyunca kamuoyundan gizli tutulmuş ve 2026 Nisan oturumuna sadece 5 ay kala duyurulmuştur. Bu durum, hukukî belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesine aykırıdır. İdareye duyulan güveni sarsmaktadır. En önemlisi, on binlerce DUS adayının haklı beklentisini yok saymaktadır" dedi.

"'İŞSİZ DİŞ HEKİMLERİ' GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Gürel, diş hekimleri olarak 2026 Nisan oturumuna hazırlandıklarına değinerek "Planlarımızı, işimizi, özel hayatımızı, eğitim takvimlerimizi buna göre ayarlamıştık. Açıklanan karar, tüm bu emeği yok saymaktadır. Dahası, ilan edilen gerekçe 'diğer sınav dönemleriyle çakışma ihtimali' olarak açıklanmış, ancak bu gerekçenin Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için hiçbir şekilde uygulanmadığı görülmüştür. TUS yılda iki kez yapılmaya devam ederken, DUS’un tek seferlik yapılması eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Benzer konumda olan iki meslek grubundan biri mağdur edilmiştir ve bunun objektif hiçbir izahı yoktur" dedi.

Bu kararın hem geç alındığını, hem de geç duyurulduğunu belirten Gürel, "Hem de binlerce diş hekiminin geleceğini plansız ve ani biçimde etkilemiştir. Her ne kadar bugün burada diş hekimliğinde uzmanlık sınavının yılda bir defaya düşürülmesi için toplanmış bulunsak da mesleğimizdeki sorunlar maalesef bununla sınırlı değildir. Kontrolsüzce artan kontenjanlar ve plansız açılan fakülteler sonucu 'işsiz diş hekimleri' gerçeği ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

"ÖSYM SINAV TAKVİMİNE DERHAL TEKRAR EKLENMELİDİR"

Gürel, diş hekimliğinde kamuya atama sayılarının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Beklenen kasım atamasının hâlâ açıklanmamış olması ise belirsizliği derinleştirmektedir. Üstelik bugün yaklaşık 20 bin diş hekimi kamu ataması beklemektedir. Özel kliniklerde düşük ücretler, ağır çalışma temposu ve kaybolan özlük hakları, kamuda yetersiz tedavi süreleri, yoğun hasta sirkülasyonu, çalışma baskısı ve randevu sisteminin sürdürülemez hâle gelmesi mesleki motivasyonu hızla tüketmekte, verilen hizmet kalitesini ve hekim sağlığını olumsuz etkilemektedir. 24 eylül 2025 tarihli ve 14 kasım 2025’te ilan edilen karar geri çekilmelidir. DUS 2026 Nisan oturumu ÖSYM sınav takvimine derhal tekrar eklenmelidir. DUS’un yılda iki kez yapılması uygulamasına devam edilmelidir. Bu talep sadece bizim değil, geleceğini planlayan binlerce genç diş hekiminin ortak talebidir. Bu karar düzeltilene kadar, hukuk içinde kalarak, demokratik yollarla, birlik içinde mücadele etmeye ve mesleki onurumuzu korumaya kararlıyız.

Sağlık alanında insan gücü planlamasının yapılmaması, diş hekimliği mesleğini son yıllarda derinden etkileyen en temel yapısal sorunlardan biridir. Bilimsel kriterlere dayanmayan fakülte açılışları, hızla artan kontenjanlar ve kamudaki istihdamın sınırlı tutulması, genç meslektaşlarımızın mezun olur olmaz yoğun bir rekabet ve işsizlik baskısıyla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu tablo ortadayken ÖSYM tarafından DUS'un yılda iki kez yapılmasından vazgeçilerek sınavın yılda bir kez uygulanmasına karar verilmesi, genç hekimler açısından ciddi bir eşitsizlik ve mağduriyet yaratmıştır. Meslektaşlarımız kariyer planlamalarını yıllardır uygulanmakta olan iki sınava göre yapmışken, böyle kritik bir değişikliğin ani şekilde duyurulması kabul edilebilir değildir."

ER: "ADAYLARIN BİR TAM YIL BEKLEMESİ ANLAMINA GELMEKTEDİR"

Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Serkan Er, alınan bu kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Bu süreçte meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak adına tüm kurumsal sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. DUS’un yılda bir kez yapılması, başarısızlık durumunda adayların bir tam yıl beklemesi anlamına gelmektedir. Bu durum özellikle yeni mezunlarda zaten yüksek olan işsizlik baskısını artırmakta, uzmanlık sınavını 'tek çıkış yolu' hâline getiren mevcut yapıda stresi büyütmekte, kariyer planlamasını geciktirmekte, belirsizlik nedeniyle psikolojik yükü ağırlaştırmaktadır" diye konuştu.

Kararın geri çekilmemesi durumunda Ankara Dişhekimleri Odası olarak meslektaşlarını destekleyeceklerini söyleyen Er, "Rehberlik, dayanışma ve hazırlık süreçlerini güçlendiren mekanizmaların kurulmasını gerekli görüyoruz. Ancak vurgulamak isteriz ki kalıcı çözüm, sağlık alanında köklü ve bütüncül bir insan gücü planlaması yapılmasından geçmektedir. Fakülte sayısının kontrolsüz biçimde artırıldığı, bazı fakültelerin çok sınırlı öğretim üyesiyle eğitim verdiği, hatta dekanı diş hekimi olmayan fakültelerin bulunduğu bir ortamda, DUS’un yılda bire düşürülmesinin 'sistemi etkilemeyeceği' yönündeki açıklamalar meslek camiasında ikna edici değildir" dedi.