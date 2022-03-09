Diş hekimlerinden 'Giderlerse gitsinler' diyen Erdoğan'a yanıt: 'Aklın yerine hamaseti koyan açıklama...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Kadın Muhtarlarla Buluşma' toplantısında sarf ettiği "Açık konuşuyorum; varsın giderlerse gitsinler" ifadelerine, Türk Dişhekimleri Birliği'nden yanıt geldi. "Aklın yerine hamaseti koyan açıklama kabul edilemez" denilen açıklamada, "Biliyoruz ki; bu anlayış tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak" sözlerine yer verildi.
Türk Dişhekimleri Birliği, hekimleri hedef alarak, "Giderlerse gitsinler" ifadelerini kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları açıklamayla yanıt verdi.
"Aklın ve bilimin yerine; popülizmi, ötekileştiren ve hamaseti koyan bu açıklama kabul edilemez" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Biz hekimler 100 yıl sonra da halkımızın sorunlarıyla uğraşıyor olacağız ve ancak biliyoruz ki; bu anlayış tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır" sözleri kullanıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hekimler olarak sorunlarımızı hem Sağlık Bakanımız aracılığı ile iktidarla, hem de kamuoyuyla defalarca paylaştık. Ancak, biz taleplerimize olumlu bir yaklaşım beklerken yapılan açıklama ile beklentimizin hiçbir karşılığı olmadığını görüyoruz.
'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyen bakış açısından, 'Varsın gidiyorlarsa gitsinler' diyen bakış açısına gelmiş olmak; 100'ncü yılına geldiğimiz Cumhuriyetimiz açısından çok üzücü bir durumdur.
Açıklama onurumuzu zedelemiştir. Ancak daha üzücü olan Cumhuriyetimiz adına gelinen noktadır. Aklın ve bilimin yerine; popülizmi, ötekileştiren ve hamaseti koyan bu açıklama kabul edilemez. Biz hekimler 100 yıl sonra da halkımızın sorunlarıyla uğraşıyor olacağız ve ancak biliyoruz ki; bu anlayış tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır."
NE OLMUŞTU?
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Saray'da kadın muhtarla buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında doktorları hedef almıştı. "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz."
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