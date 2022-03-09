Doktorlara 'Gidiyorlarsa gitsinler' diyen Erdoğan'a tepki yağdı

09 Mart 2022 Çarşamba, 10:02

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Saray'da kadın muhtarla buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında doktorları hedef aldı. "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" diyen Erdoğan şu sözleri kullandı:

"En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz."

O SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Erdoğan'ın sözlerine, başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere birçok hekim, siyasetçi ve ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yükseldi.

İşte 'Giderlerse gitsinler' diyen Erdoğan'a gelen tepkilerden bazıları...

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

?? #GidecekOlanHekimlerDeğil



Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız! pic.twitter.com/ylwDEjIIQ9 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 8, 2022

PROF. DR. BENGİ BAŞER

Bir hekim olarak, bugünden sonra, dedelerimin kanlarıyla alınan bu topraklardan gitmek kelimesini asla ağzıma almayacağım. İnadına burada ve görevimin başındayım. Bu ülke benim!#GidecekOlanHekimlerDeğil — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) March 8, 2022

MISRA ÖZ

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” diyen Atam’ın başka bir sözü ile cevap vermek gerekirse;

“Geldikleri gibi giderler”

Gideceksiniz.

Az kaldı.

#GidecekOlanHekimlerDeğil — Mısra ÖZ (@misra_oz) March 8, 2022

ADD GENEL BAŞKANI HÜSNÜ BOZKURT

Sevgili meslektaşlarım!

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz”diyen Atatürk’ün güvenini boşa çıkarmayacağız.

Mesleğimizden de,hastalarımızdan da,yurdumuzdan da asla vazgeçmeyeceğiz.#GidecekOlanHekimlerDeğil — Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) March 8, 2022

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN BULUT

Hekimler gitmeyecek, ilk seçimde sen gideceksin!#GidecekOlanHekimlerDeğil — Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 8, 2022

CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ DR. ALİ FAZIL KASAP

Kütahya'da 3 ilçede hastane yok.

Dumlupınar,Şaphane ve Pazarlar ilçeleri

İlde de DEVLET HASTANESİ yok..

Randevu da çoğu branşta yok.

Bunlardan Erdoğan'ın da haberi yok@drfahrettinkoca #GidecekOlanHekimlerDeğil — Dr. Ali Fazıl Kasap (@fazilkasap) March 8, 2022

TİP MİLLETVEKİLİ BARIŞ ATAY

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ SERKAN TOPAL

Daha düne kadar her akşam balkonlarımızdan alkışladığımız doktorlar, hiçbir yere gitmiyor. Onlar buradalar!



#GidecekOlanHekimlerDeğil — Serkan Topal (@serkantopalchp) March 8, 2022

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALPAY ANTMEN

Elbette her vatandaş hekim seçme hakkına sahip olabilmeli. Hekimler de hak ettikleri koşullarda çalışabilmeli. Kendilerine gelince en başarılı hocalarımıza koşuyor. İşlerine gelmeyince aynı hocalarımızı kovuyor. Onlar kalacak, siz gideceksiniz! #GidecekOlanHekimlerDeğil — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) March 8, 2022

İZMİR TABİP ODASI

#GidecekOlanHekimlerDeğil

Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız! pic.twitter.com/7a4qyNhu9C — İzmir Tabip Odasi (@izmirtabip) March 8, 2022

TTB ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER KOLU

Talebimiz yalnızca ücret talebiymiş gibi göstererek toplumu yanıltıyorlar. Ayrıca 8-9 bin yoksulluk sınırının altında, sanıyoruz ki ülkenin cumhurbaşkanı bunu biliyordur. #GidecekOlanHekimlerDeğil — TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu (@asistanlar) March 8, 2022

RADYOCU ZEKİ KAYAHAN COŞKUN

Giderlerse gitsinler denilirse doktorlara, doktora saldıran cahiller daha da çok saldırma cesareti bulur. Kıymetlimiz, doktorlar çok daha dikkat etsinler. Çelik yelek giysinler, kask taksınlar gerekirse. Gidiyorlar zaten. Dünyanın en yetenekli doktorlarını kaybediyoruz. Yazık! — Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) March 8, 2022

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BAHADIR ERDEM

Siz hiç Tıp Fakültesi nasıl zor kazanılır, nasıl emek ister, kazanınca, okumak nasıl zordur, nasıl bir emek verilir, nasıl uykusuz kalınır, yorulunur, yıllarca insanın anası aglar biliyor musunuz da,

'Giderlerse gitsinler biz de yurt dışından getiririz' diyorsunuz!

İnsaf Ayıp ! — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) March 8, 2022

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ HALUK KOÇ

??12 Eylül’ün diktatörü;

Doktorları ağaca bağlayın,kaçmasınlar demişti.



??Şimdi partili CB’ı;

Giderlerse gitsinler,asistanları ve dışarıdan getirdiklerimizi çalıştırırız.

Sorunlardan,çalışma şartlarından tamamen habersiz..



Arada 42 yıl var.

Kafa aynı,mantık aynı.#doktorlar — HALUK KOÇ (@profdrhalukkoc) March 8, 2022

KOMEDYEN KAAN SEKBAN

Hiçbir doktorumuz,sağlıkçımız umutsuzluğa kapılmasın. Sonuna kadar yanınızda olan milyonlar var. Nasıl ki mesleğini kötüye kullanan, üslup sorunlu doktorlar geneli yansıtmıyorsa, giderlerse gitsinler diyen anlayış da toplumun sesi değil. Gideni anlarız, kalanı bağrımıza basarız?? — Kaan Sekban (@KaanSekbann) March 8, 2022

AVRASYA ARAŞTIRMA ŞİRKETİ BAŞKANI KEMAL ÖZKİRAZ

Erdoğan kamuda işi bırakan doktorlar için "giderlerse gitsinler, yeni mezunlarla devam ederiz" demiş.



Ekonomistim demekle ekonomist olunduğu gibi beyin cerrahıyım diyince beyin cerrahı olunduğunu sanıyor galiba.



Bir KHK ile intörnleri, yeni mezun pratisyenler prof yapar artık — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) March 8, 2022

DOÇ. DR. ÖZLEM BOZKAYA