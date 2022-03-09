Doktorlara 'Gidiyorlarsa gitsinler' diyen Erdoğan'a tepki yağdı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yurtdışına gitmek zorunda kalan veya özel sektöre geçen hekimler için, "Gidiyorlarsa gitsinler" şeklindeki sözlerine birçok doktor, siyasi ve ünlü isim sosyal medyadan tepki gösterdi. #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketi, Twitter'da gündem oldu.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Saray'da kadın muhtarla buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında doktorları hedef aldı. "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" diyen Erdoğan şu sözleri kullandı:
"En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz."
O SÖZLERE TEPKİ YAĞDI
Erdoğan'ın sözlerine, başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere birçok hekim, siyasetçi ve ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yükseldi.
İşte 'Giderlerse gitsinler' diyen Erdoğan'a gelen tepkilerden bazıları...
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
?? #GidecekOlanHekimlerDeğil— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 8, 2022
Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız! pic.twitter.com/ylwDEjIIQ9
PROF. DR. BENGİ BAŞER
Bir hekim olarak, bugünden sonra, dedelerimin kanlarıyla alınan bu topraklardan gitmek kelimesini asla ağzıma almayacağım. İnadına burada ve görevimin başındayım. Bu ülke benim!#GidecekOlanHekimlerDeğil— Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) March 8, 2022
MISRA ÖZ
“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” diyen Atam’ın başka bir sözü ile cevap vermek gerekirse;— Mısra ÖZ (@misra_oz) March 8, 2022
“Geldikleri gibi giderler”
Gideceksiniz.
Az kaldı.
#GidecekOlanHekimlerDeğil
ADD GENEL BAŞKANI HÜSNÜ BOZKURT
Sevgili meslektaşlarım!— Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) March 8, 2022
“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz”diyen Atatürk’ün güvenini boşa çıkarmayacağız.
Mesleğimizden de,hastalarımızdan da,yurdumuzdan da asla vazgeçmeyeceğiz.#GidecekOlanHekimlerDeğil
CHP ADANA MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN BULUT
Hekimler gitmeyecek, ilk seçimde sen gideceksin!#GidecekOlanHekimlerDeğil— Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 8, 2022
CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ DR. ALİ FAZIL KASAP
Kütahya'da 3 ilçede hastane yok.— Dr. Ali Fazıl Kasap (@fazilkasap) March 8, 2022
Dumlupınar,Şaphane ve Pazarlar ilçeleri
İlde de DEVLET HASTANESİ yok..
Randevu da çoğu branşta yok.
Bunlardan Erdoğan'ın da haberi yok@drfahrettinkoca #GidecekOlanHekimlerDeğil
TİP MİLLETVEKİLİ BARIŞ ATAY
#GidecekOlanHekimlerDeğil— Barış Atay (@barisatay) March 8, 2022
Sen gideceksin, sen!
pic.twitter.com/1KZSSyGLJp
CHP HATAY MİLLETVEKİLİ SERKAN TOPAL
Daha düne kadar her akşam balkonlarımızdan alkışladığımız doktorlar, hiçbir yere gitmiyor. Onlar buradalar!— Serkan Topal (@serkantopalchp) March 8, 2022
#GidecekOlanHekimlerDeğil
CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALPAY ANTMEN
Elbette her vatandaş hekim seçme hakkına sahip olabilmeli. Hekimler de hak ettikleri koşullarda çalışabilmeli. Kendilerine gelince en başarılı hocalarımıza koşuyor. İşlerine gelmeyince aynı hocalarımızı kovuyor. Onlar kalacak, siz gideceksiniz! #GidecekOlanHekimlerDeğil— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) March 8, 2022
İZMİR TABİP ODASI
#GidecekOlanHekimlerDeğil— İzmir Tabip Odasi (@izmirtabip) March 8, 2022
Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız! pic.twitter.com/7a4qyNhu9C
TTB ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER KOLU
Talebimiz yalnızca ücret talebiymiş gibi göstererek toplumu yanıltıyorlar. Ayrıca 8-9 bin yoksulluk sınırının altında, sanıyoruz ki ülkenin cumhurbaşkanı bunu biliyordur. #GidecekOlanHekimlerDeğil— TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu (@asistanlar) March 8, 2022
RADYOCU ZEKİ KAYAHAN COŞKUN
Giderlerse gitsinler denilirse doktorlara, doktora saldıran cahiller daha da çok saldırma cesareti bulur. Kıymetlimiz, doktorlar çok daha dikkat etsinler. Çelik yelek giysinler, kask taksınlar gerekirse. Gidiyorlar zaten. Dünyanın en yetenekli doktorlarını kaybediyoruz. Yazık!— Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) March 8, 2022
İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BAHADIR ERDEM
Siz hiç Tıp Fakültesi nasıl zor kazanılır, nasıl emek ister, kazanınca, okumak nasıl zordur, nasıl bir emek verilir, nasıl uykusuz kalınır, yorulunur, yıllarca insanın anası aglar biliyor musunuz da,— Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) March 8, 2022
'Giderlerse gitsinler biz de yurt dışından getiririz' diyorsunuz!
İnsaf Ayıp !
CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ HALUK KOÇ
??12 Eylül’ün diktatörü;— HALUK KOÇ (@profdrhalukkoc) March 8, 2022
Doktorları ağaca bağlayın,kaçmasınlar demişti.
??Şimdi partili CB’ı;
Giderlerse gitsinler,asistanları ve dışarıdan getirdiklerimizi çalıştırırız.
Sorunlardan,çalışma şartlarından tamamen habersiz..
Arada 42 yıl var.
Kafa aynı,mantık aynı.#doktorlar
KOMEDYEN KAAN SEKBAN
Hiçbir doktorumuz,sağlıkçımız umutsuzluğa kapılmasın. Sonuna kadar yanınızda olan milyonlar var. Nasıl ki mesleğini kötüye kullanan, üslup sorunlu doktorlar geneli yansıtmıyorsa, giderlerse gitsinler diyen anlayış da toplumun sesi değil. Gideni anlarız, kalanı bağrımıza basarız??— Kaan Sekban (@KaanSekbann) March 8, 2022
AVRASYA ARAŞTIRMA ŞİRKETİ BAŞKANI KEMAL ÖZKİRAZ
Erdoğan kamuda işi bırakan doktorlar için "giderlerse gitsinler, yeni mezunlarla devam ederiz" demiş.— Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) March 8, 2022
Ekonomistim demekle ekonomist olunduğu gibi beyin cerrahıyım diyince beyin cerrahı olunduğunu sanıyor galiba.
Bir KHK ile intörnleri, yeni mezun pratisyenler prof yapar artık
DOÇ. DR. ÖZLEM BOZKAYA
Herkesin kapısını kapatıp, saklandığı o yakın günlerde bizler çoluk çocuğu hiç düşünmeden arkamızda bırakıp, koşarak mücadeleye giderken pencerelerden dualarla bizi alkışlayanlar, bugün "giderlerse gitsinler" sözünü alkışladı— Doç.Dr.V.Özlem Bozkaya (@drdaisyy) March 8, 2022
Utandım, üzüldüm.#HekimlerHakkınıİstiyor
İlgili Haberler
- Erdoğan 'Gitsinler' demişti: Almanya kapılarını açtı
- Türk Tabipleri Birliği'nden Erdoğan'a yanıt: 'Buradaydık, buradayız, burada kalacağız'
- Son Dakika: Erdoğan'dan 'ayçiçeği yağı' açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İstanbul'da akılalmaz yolculuk: Örümcek adam gibi asıldı
- İstanbul'a kar giriş yaptı!
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
En Çok Okunan Haberler
- Borsa güne yükselişle başladı
- Kripto paralarda hızlı yükseliş
- İstanbul Havalimanı'nda operasyon
- Yeni aşıdan SARS-CoV-2 ve gribe karşı ikili koruma
- Engelli çocuğa şoförün tepkisi ‘pes' dedirtti
- Kökkılınç: Kadın politikaları kadınlarla belirlenmeli
- Domenec Torrent'in Barcelona planını hazırladı...
- İstanbul'da perşembe ve cuma günü için çağrı
- Altın yükselişe geçti
- Sezon rekoru galibiyeti getirdi!