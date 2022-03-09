Doktorlara 'Gidiyorlarsa gitsinler' diyen Erdoğan'a tepki yağdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yurtdışına gitmek zorunda kalan veya özel sektöre geçen hekimler için, "Gidiyorlarsa gitsinler" şeklindeki sözlerine birçok doktor, siyasi ve ünlü isim sosyal medyadan tepki gösterdi. #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketi, Twitter'da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 10:02
Doktorlara 'Gidiyorlarsa gitsinler' diyen Erdoğan'a tepki yağdı
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Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Saray'da kadın muhtarla buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında doktorları hedef aldı. "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" diyen Erdoğan şu sözleri kullandı:

"En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz."

O SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Erdoğan'ın sözlerine, başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere birçok hekim, siyasetçi ve ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yükseldi.

İşte 'Giderlerse gitsinler' diyen Erdoğan'a gelen tepkilerden bazıları...

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

PROF. DR. BENGİ BAŞER

MISRA ÖZ

ADD GENEL BAŞKANI HÜSNÜ BOZKURT

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN BULUT

CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ DR. ALİ FAZIL KASAP

TİP MİLLETVEKİLİ BARIŞ ATAY

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ SERKAN TOPAL

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALPAY ANTMEN

İZMİR TABİP ODASI

TTB ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER KOLU

RADYOCU ZEKİ KAYAHAN COŞKUN

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BAHADIR ERDEM

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ HALUK KOÇ

KOMEDYEN KAAN SEKBAN

AVRASYA ARAŞTIRMA ŞİRKETİ BAŞKANI KEMAL ÖZKİRAZ

DOÇ. DR. ÖZLEM BOZKAYA


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