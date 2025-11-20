DİŞHEK-SEN: 'Kamu diş hekimlerinin hakları için en kapsamlı süreci başlattık'

DİŞHEKSEN Sendikası, Ankara Sıhhıye Adliyesi önünde yaptığı açıklamayla kamu diş hekimlerinin yıllardır artan sorunlarına karşı ülke çapında örnek niteliği taşıyacak hukuki mücadele başlattığını duyurdu. Kamu diş hekimliğinin Türkiye’deki ilk ve tek branş sendikası olduklarını hatırlatan sendika yöneticileri, “Diğer sendikaların yürütmediği kapsam ve derinlikte bir hukuki süreci üstleniyoruz” dedi. Sendika, özlük hakları için yürüttükleri hukuki mücadeleyi burada anlattı.

MHRS RANDEVU BASKISINA DAVA

Kasım ayında açılan ilk dava kapsamında DİŞHEK-SEN, İzmir Menderes Devlet Hastanesi’ndeki diş hekimlerine Kasım ayı için 26 MHRS randevusu oluşturulması uygulamasının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle İzmir İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Sendika, dava dilekçesinde yüksek MHRS randevu sayılarına ilişkin şu tespitleri sıraladı:

* Bilimsel ilkelere aykırı çalışma yükü

* Hekimin teşhis ve tedavi serbestiyetinin kısıtlanması

* Hastaların nitelikli tedavi hizmeti alma hakkının ihlali

* Hukuki normlarla uyumsuzluk

Yüksek randevu sayılarının devamının hekimlerde tükenmişlik, tedavi başarısında düşüş, sağlıkta şiddet riskinde artış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği “hasta arası en az 10 dakika dezenfeksiyon” süresinin uygulanamaması gibi sonuçlar doğurduğu da mahkemeye sunuldu. Sendika, yürütmenin durdurulması kararı çıkması halinde bunun “ülke genelinde emsal oluşturacağını” vurguladı.

TEŞVİK EK ÖDEME DAĞITIM ORANLARINA KARŞI DANIŞTAY’DA DAVA

Kasım ayında açılan ikinci dava ise Sağlık Bakanlığı’nın 6 Ağustos 2024 tarihli Ek Ödeme Yönetmeliği’ndeki dağıtım oranı adaletsizliği nedeniyle Danıştay’a taşındı. Bakanlığın dağıtım oranı hesaplamasında hiçbir objektif kriter sunmadığını belirten DİŞHEK-SEN, uygulamanın:

* Anayasa’nın “belirlilik, eşitlik, ölçülülük” ilkelerine

* İLO standartlarına

* Avrupa Sosyal Şartı’na

* Bakanlığın kendi yönetmelik ilkelerine aykırı olduğunu dile getirdi.

Sendika, aynı sağlık hizmetini veren diş hekimlerinin kurum türüne göre %30–40’a varan gelir kaybına uğratıldığını belirterek şu oranlara dikkat çekti:

* Devlet hastaneleri dağıtım oranı: %34–35

* ADSH–ADSM dağıtım oranı: %20

“Bu uygulama şeffaflıktan uzak, orantısız ve keyfidir” denildi.

TOPLU SÖZLEŞME MAĞDURİYETİ İÇİN DE DAVA

DİŞHEK-SEN, devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimlerinin 8. toplu sözleşme kaynaklı mağduriyetinin giderilmesine ilişkin davanın Ocak 2026’da açılacağını da açıkladı. Henüz yürürlüğe girmemiş bir maddeye dava açılamayacağı için hazırlıkların tamamlandığı, sürecin doğru zamanda başlatılacağı belirtildi.