Dışişleri Bakanı Fidan’dan itiraf: ‘ABD, İran'a saldırmadan önce bizi bilgilendirdi’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin İran’a saldırdığı gece Türkiye’yi önceden bilgilendirdiğini açıkladı. Fidan, ABD’nin saldırıda yer almadığını ve İran’ın ABD unsurlarına saldırmaması için Türkiye aracılığıyla mesaj iletildiğini belirtti.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, ABD’nin İran’a yönelik saldırısında Türkiye’nin önceden bilgilendirildiğini söyledi. ABD’nin saldırıda doğrudan yer almadığını, olası bir misillemede İran’ın ABD unsurlarını hedef almaması gerektiği yönündeki mesajı için Fidan, İranlı yetkililerle de konuştuklarını ve ABD'yi savaşa çekecek bir müdahalede bulunmamaları gerektiğini arabulucu olarak ilettiklerini belirtti.

“Evet, o gece bir telefon aldık. Basına düştüğü için söylüyorum” diyen Fidan, ABD’nin kendilerine “Saldırıda yer almadık, eğer saldırı olursa karşılık veririz” mesajı verdiğini, Türkiye’nin de bu mesajı İranlı yetkililere ilettiğini aktardı.

Fidan, her iki tarafın da masaya oturup müzakereye girme yönünde bir iradesi olduğunu gözlemlediklerini aktardı. Umman'da başlatılan sürecin yeniden aktive edileceğine dair ön duyumlar olduğunu ifade eden Fidan, ABD ve İran'ın nükleer konuda bir anlaşmaya varabileceğini düşündüğünü söyledi. Fidan, "Burada bir anlaşma ihtimali var. Özellikle son saldırıdan sonra başka bir ifadelendirme ile bir anlaşmaya gidilebileceği umudundayım" şeklinde konuştu.

ABD, İRAN'A SALDIRDIĞI GECE TÜRKİYE'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Bakan Fidan, ABD'nin İran'a saldırdığı gece Türkiye'ye bilgi verdiğini doğruladı. Basına yansıdığı için bu konuyu açıkladığını belirten Fidan, ABD'nin bu saldırıda görev almadığını ve herhangi bir rollerinin olmadığını, İranlıların kendilerine saldırmamasını, aksi takdirde sert karşılık vereceklerini ilettiğini aktardı.

Fidan, şunları söyledi:

"Evet o gece bir telefon aldık, basına düştüğü için söylüyorum. Belli konular konuşuldu. Burada Amerikalılar esas itibarıyla yani bir saldırı olması durumunda bu saldırıda görev almadıkları için herhangi bir rollerinin olmadığı için İranlıların kendilerine saldırmamasını, saldırırlarsa buna da çok sert mukabele edeceklerini, ayrıca bölgede bulunan Amerikan varlığının güvenliğinden de hani bu noktadan endişe ettiklerine dair bazı konular var. Tabii biz bunun üzerine İranlılarla da konuştuk. Böyle bir şey olması durumunda Amerikalılar bunda yoklar, dolayısıyla onları savaşın içine çekecek bir müdahalede bulunmanızı istemiyorlar. Arabulucu olarak ilettiğimiz mesaj."

İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE SALDIRI İHTİMALİ

İsrail'in Türkiye'ye saldırabileceği ihtimaline ilişkin bir soru üzerine Bakan Fidan, "Biz ülkemizi hem aklımızla hem yüreğimizle savunuruz. Yani ölümden korkmuyoruz. Bizim için önemli olan: profesyonel bir şekilde tehditleri iyi analiz ederek, diğer aktörlerle rasyonel bir diyalog kurarak konuyu yönetmek. En kötü senaryoya göre hazırlıklı olmak gerekiyor. Devlet işleri şakaya gelmez, rastgeleliğe bırakılmaz. Halkımız müsterih olsun ilgili kurumlarımız canla başla çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA MÜZAKERE İHTİMALİ

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, iyi bir müzakere yapılması ve uzlaşmaya yönelik niyet olması durumunda arabulucunun da rol almasıyla tarafların ortada buluşabileceğini düşündüklerini belirtti. Ancak bu sorunun büyük bir sorun olduğunu ve birkaç görüşmeyle çözülemeyeceğini sözlerine ekledi.