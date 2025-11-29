Dışişleri Bakanı Fidan, İran'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İran'a gidiyor.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve diğer üst düzeyli İranlı yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

NELER ELE ALINACAK?

Fidan’ın İran’da yapacağı görüşmelerde, 2014 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çatısı altında ikili ilişkilerin kurumsal yapısını daha da işlevsel hale getirme olanaklarını ele alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliklerindeki müteakip YDİK dokuzuncu toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği görüşmelerde Fidan, güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine değinecek.

Bakan Fidan, ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çabaları ele alacak.

Fidan ayrıca, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacını dile getirecek, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye ve İran arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürmesinin önemini vurgulayacak.

TÜRKİYE'NİN İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMIYLA İLGİLİ BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM BULUNMASINA DESTEĞİ VURGULANACAK

Hakan Fidan, Türkiye’nin İran’ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüm bulunmasını desteklediğini belirtecek. İsrail’in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğuna dikkat çekecek Fidan, Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin güvenliği açısından taşıdığı önemi ve bölgesel sahiplenme ilkesini gündeme taşıyacak. Fidan yapacağı görüşmelerde, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin son kararı, mevcut ateşkesin muhafazası ve Gazze'nin yeniden imarı hakkında istişarelerde de bulunacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesinin esas olduğunu belirtecek Fidan, Güney Kafkasya'da huzur ve istikrarın muhafazası için ortaya konan çabaların sürmesi gerektiğini kaydedecek.

Fidan'ın temaslarında, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan ihtilafın yatıştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunması da bekleniyor.