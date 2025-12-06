Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani ile görüştü!

6.12.2025 14:27:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü.

 

 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi.

İlgili Konular: #katar #Dışişleri bakanlığı #Hakan Fidan #görüşme