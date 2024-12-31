Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Yahya ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Yahya ile görüştü
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AA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:34

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan'ın, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durum ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Suriye'de istikrar ve refahın tesisi amacıyla atılabilecek ortak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.


Etiketler: #Dışişleri bakanlığı #Hakan Fidan #görüşme #Kuveyt

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