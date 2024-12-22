Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HTŞ lideri Colani ile Şam'da görüştü

Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:31

Güncelleme: 22.12.2024 - 15:31

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da, Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Colani ile görüştü.

GÖRÜŞMEDE BURHAN KÖROĞLU DA YER ALDI

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

ERDOĞAN ÖNCEDEN DUYURMUŞTU: 'YENİ YAPILANMAYI BİRLİKTE YAPACAKLAR'

D-8 Zirvesi'ne katılmak için gittiği Kahire'de soruları yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'ın Şam'a gideceğini açıklamıştı.

Erdoğan, "Bu yeni yönetimin özellikle ihtiyacı olan birçok unsur bulunuyor. Bu unsurlar konusunda da onları yalnız bırakmayacağız. Özellikle DAEŞ, PKK/YPG bunlarla mücadelede onların hiç yalnız kalmaması lazım. Gereken neyse bunları yapacağız. Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" demişti.