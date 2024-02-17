Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Fidan'ın Gazze’de devam eden katliamın derhal durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile NATO kapsamındaki ilişkiler de ele alındı.

ANKA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 21:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Baerbock ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da çeşitli temaslarda bulunmaya devam ediyor. Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; görüşmede, Gazze’de devam eden katliamın derhal durdurulması için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in katliamlarının devam etmesinin bölgede toplumsal tepkilere yol açabileceği belirtilirken; iki tarafın da Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için daha fazla çaba harcanması gerektiği hususunda mutabık olduğu öğrenildi. 

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İkili ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede Fidan, Almanya ile enerji alanında işbirliğine önem verildiğini kaydetti. İki Bakan ayrıca NATO kapsamındaki ilişkileri de ele aldı.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Fidan'ın 60. Münih Güvenlik Konferansı’nın ikinci günündeki temasları devam ediyor. Fidan bugün; Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Ahmad Khan ile de bir araya geldi.


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