Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'ye '8 Aralık' kutlaması

8 Aralık 2024'de Suriye'de cihatçı HTŞ örgütü, başkent Şam'a ulaşarak Beşar Esad yönetimini devirdi.

Ahmed Şara'nın (Colani) başını çektiği örgüt, Suriye'de bugün birinci yılını tamamladı. Bu bir yıllık süreçte resmi verilere göre Türkiye’deki 3 milyon Suriyeliden 560 bini ülkesine geri döndü.

Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ın yıl dönümünde bir açıklama metni paylaştı. Bakanlık açıklamasında 8 Aralık'ı, "Suriye halkının Hürriyet Günü" ilan etti.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Suriye’deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz.

Suriye Hükümeti, son bir senede, karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen, sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye’nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır.

Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz."