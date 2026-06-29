Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suudi Arabistan’ın Ras Tanura şehrinde 28 Haziran’da meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tanura kentinde, 28 Haziran sabahı Saudi Aramco'ya ait bir helikopter henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Kazada helikopterde bulunan 14 Suudi vatandaşı yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, kazanın nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumların katılımıyla kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ras Tanura, ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden biri ile önemli petrol ihracat terminaline ev sahipliği yapıyor.