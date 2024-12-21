Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'da Noel pazarına saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırı üzerine "Kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'da Noel pazarına saldırıya kınama
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2024 - 09:24

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Almanya’nın Magdeburg kentindeki saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz."

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.


Etiketler: #Dışişleri bakanlığı #Magdeburg #saldırı

İlgili Haberler

Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı: Ölü ve yaralı sayısı açıklandı

Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı: Ölü ve yaralı sayısı açıklandı
ABD: Deyrizor'da IŞİD lideri Ebu Yusuf'u etkisiz hale getirdik

ABD: Deyrizor'da IŞİD lideri Ebu Yusuf'u etkisiz hale getirdik
AHİDDER soruşturması tamamlandı: IŞİD'i terör örgütü kabul etmiyor, Anayasal düzeni benimsemiyorlar

AHİDDER soruşturması tamamlandı: IŞİD'i terör örgütü kabul etmiyor, Anayasal düzeni benimsemiyorlar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler