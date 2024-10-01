Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Lübnan'daki Türklerin akıbeti ne olacak?

Lübnan'daki durumun kötüye gidebileceği konusunda uyarıda bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Lübnan’daki vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" açıklamasını yaptı. Süreci yürütmek üzere Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin kurulduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Lübnan'daki Türklerin akıbeti ne olacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:50

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için bilgilendirme mesajı yayınladı.

Açıklamada, Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekildi.

"ALTERNATİF PLANLAR HAZIRLANDI"

Bakanlık, "Bu çerçevede, Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Süreci yürütmek üzere “Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi”nin kurulduğu belirtilen açıklamada, "Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden oluşan bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: 

"Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir."

Bakanlık ayrıca diğer ülke vatandaşlarının Türkiye üzerinden tahliyesine ilişkin esasların da belirlendiğini, şu ana kadar destek talep eden 20’ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıkların sürdürüldüğünü kaydetti.


Etiketler: #Lübnan #dışişleri #Dışişleri bakanlığı

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