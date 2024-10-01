Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması: İsrail saldırısı bir an önce sona ermeli
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatmasına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, İsrail'in harekatının "hukuksuz bir işgal girişimi" olduğu belirtilerek "Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatı başlatması üzerine bir açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:
"İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir."
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