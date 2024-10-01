Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması: İsrail saldırısı bir an önce sona ermeli

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:25

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:26

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatı başlatması üzerine bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir."