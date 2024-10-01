Lübnan'dan İsrail'e yönelik peş peşe roket saldırıları: Yaralılar var

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:02

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:05

İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine karşı "Güney Lübnan’da hedefli ve sınırları belirlenmiş bir kara operasyonu" başlattığını açıklamasının ardından Lübnan'dan, İsrail'e yönelik peş peşe roket saldırıları gerçekleşti.

İsrail ordusunun ilk değerlendirmelerine göre, saldırıda Lübnan'dan İsrail'in merkezine üç ya da dört roket fırlatıldı.

Ordu, roketlerden bazılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini söyledi.

Roketlerden bir tanesinin Kafr Qasim yakınlarındaki bir otoyola isabet ettiği bildirildi.

Yetkililer, 54 yaşındaki otobüs şoförünün durumunun orta olduğunu ve 31 yaşındaki bir başka sürücünün de hafif yaralandığını açıkladı. Otobüs şoförünün başına şarapnel parçası isabet ettiği belirtildi.

Reports of a rocket imapct near the Horeshim Interchange in central Israel, following rocket fire from Lebanon. https://t.co/jNkeGqlPaB pic.twitter.com/fcKKA7hGTf — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

İsrail polisi yaptığı açıklamada, Lübnan'dan atılan bir roketin yola isabet etmesinin ardından Şaron bölgesindeki Horeshim kavşağı yakınlarında otoyolun her iki yönde de trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Polis, halktan bölgeden uzak durmalarını ve alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.