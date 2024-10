Lübnan'dan İsrail'e yönelik peş peşe roket saldırıları: Yaralılar var

İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine karşı "Güney Lübnan’da hedefli ve sınırları belirlenmiş bir kara operasyonu" başlattığını açıklamasının ardından Lübnan'dan, İsrail'e yönelik peş peşe roket saldırıları gerçekleşti.

İsrail ordusunun ilk değerlendirmelerine göre, saldırıda Lübnan'dan İsrail'in merkezine üç ya da dört roket fırlatıldı.

Ordu, roketlerden bazılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini söyledi.

Roketlerden bir tanesinin Kafr Qasim yakınlarındaki bir otoyola isabet ettiği bildirildi.

Yetkililer, 54 yaşındaki otobüs şoförünün durumunun orta olduğunu ve 31 yaşındaki bir başka sürücünün de hafif yaralandığını açıkladı. Otobüs şoförünün başına şarapnel parçası isabet ettiği belirtildi.

Reports of a rocket imapct near the Horeshim Interchange in central Israel, following rocket fire from Lebanon. https://t.co/jNkeGqlPaB pic.twitter.com/fcKKA7hGTf