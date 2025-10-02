Dışişleri'nden 'Sumud' açıklaması: Alıkonulan Türk vatandaşlarının durumu ne?

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, yaptığı açıklamada Tel Aviv yönetiminin yasa dışı alıkoyduğu ve durumları teyit edilebilen Türk aktivist sayısının 48 olduğunu bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, söz konusu durum hakkında bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte ve gerekli tüm girişimler yapılmaktadır.

İsrail’deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alınması sağlanmaktadır."