Dışişleri'nden 'Hocalı' açıklaması

26 Şubat 2022 Cumartesi, 12:47

Dışişleri Bakanlığı'nın "Hocalı Katliamı" açıklamasında, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azerbaycanlı sivilin öldürüldüğü ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan’ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz. Hocalı Katliamı’nda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm can Azerbaycan halkına en içten başsağlığı dileklerimizi yineliyor ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla yad ediyoruz."