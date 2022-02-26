Dışişleri'nden 'Hocalı' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, "Hocalı Katliamı" üzerine, "30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu, kardeş Azerbaycan’ın acısının en derinden paylaşıldığını" bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın "Hocalı Katliamı" açıklamasında, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azerbaycanlı sivilin öldürüldüğü ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan’ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz. Hocalı Katliamı’nda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm can Azerbaycan halkına en içten başsağlığı dileklerimizi yineliyor ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla yad ediyoruz."
İlgili Haberler
- Hocalı Soykırımı'nın 24. yıl dönümünde acılar tazelendi
- Hocalı katliamının esir tanığı: Annelerinin yanında çocukların derisini yüzdüler
- Fransa'da "Hocalı"yı hatırlatan gençlere darp!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
- Ukraynalı çocuk Putin'e seslendi: Geri çekilin
- Tahliye edilen bir grup Türkiye'ye geldi
- Dışişleri'nden 'Hocalı' açıklaması
- ABD'den Karadeniz'de 'casus' uçuşu
- Engelli öğretmenler 'ek atama' bekliyor
- Feribot yangınında kayboldu: 8 gündür haber yok
- 'Arda için teklifte bulundular'
- Ertuğrul Sağlam'ın yeni adresi şaşırttı!
- People are fleeing Ukraine with their pets