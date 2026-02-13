DİSK 59. yılını kutluyor: ‘İşçi sınıfı örgütlü oldukça Cumhuriyete daha güçlü sahip çıkabilir’

DİSK İç Anadolu Temsilciliği DİSK’in 59. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı DİSK İç Anadolu Temsilcisi Birgül Kaya okudu. Konuşmasına önceki dönem genel başkanlar ve konfederasyon için önemli isimleri anarak başlayan Kaya açıklamasında, “Bugün nüfusun dörtte üçü ücret gelirleri ile hayatını sürdürüyorken, işçi sınıfı bu toplumun üreten çoğunluğu iken, bizim hiçbir söz ve karar hakkımızın olmadığı bir düzen adım adım inşa edilmektedir. Bu düzenin değişmesi, örgütlü işçi sınıfı ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin açlık sınırının altında belirlenmesinin ve işçinin eline geçmeden bin 350 lirasının enflasyon karşısında kaybedilmesinin nedeninin Türkiye işçi sınıfının örgütsüz bırakılmış olmasından kaynaklandığını aktaran Kaya, “Gerçek bir demokrasi için örgütlü toplum şarttır. Örgütlü toplum için de işçi sınıfının örgütlü olması, sendikalı olması şarttır. Nüfusun üretici çoğunluğu olan işçi sınıfı ne kadar örgütlü ise Cumhuriyet’e ve demokrasiye çok daha güçlü sahip çıkabilecektir. Çünkü demokrasi işçinin ekmeğidir, haklarının güvencesidir” dedi.