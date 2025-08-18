DİSK 'asgari' için eyleme geçiyor

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener gazetemizi ziyaret eden Arzu Çerkezoğlu, önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmaları anlattı.

Çerkezoğlu, saha çalışmalarının yeni yöntemlerle hız kazanacağını belirtirken onurlu yaşama yaraşır bir asgari ücret için de eylemleri yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

İş yaşamındaki haksızlıklara karşı örgütlenme seferberliği başlatacaklarını ifade eden Çerkezoğlu, özellikle gençlere ulaşmak istediklerini vurguladı ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte çeşitli forumlarda gençlerle bir araya gelmeyi, sosyal medya platformalarını ve dijital dili daha aktif kullanmayı amaçladıklarını ifade etti ve faaliyetlerini şöyle sıraladı:

"DİSK'in öne çıkan amaçlarından biri de daha fazla kadın emekçiyi çatısı altında örgütlemek. DİSK üyesi kadınlar, kadın hareketiyle emek hareketini birleştirmek üzere yeni bir süreç başlatacak,. DİSK Kadın Bölge Temsilciler Kurulları, bölge bölge toplantılar gerçekleştirip, eşit işe eşit ücret, ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesinin onaylanması ve İstanbul Sözleşmesinin uygulanması, bakım yükünün ortadan kaldırılması talepleri etrafında kadınları meydanlara davet edecek. Kadın üyelere eğitimler verilecek."

DİSK'in "Gelirde Adalet, Vergide Adalet, Ülkede Adalet" kampanyası çerçevesinde yürüteceği çalışmalarla yurttaşlara "Asgari yaşama mahkum olma, sendikalı ol, DİSK'li ol" diyeceğini söyleyen Çerkezoğlu ayrıca, demokrasiyi savunan tüm kurumların ortak hareket etmesinin elzem olduğunu vurgulayarak önümüzdeki dönemde ortak çalışmaların içerisinde yer almaya da öncelik vereceklerini belirtti.