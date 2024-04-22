DİSK heyetinden İBB ve valiliğe ‘1 Mayıs’ ziyaretleri

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret ederek görüştü.

ANKA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:32
DİSK heyetinden İBB ve valiliğe ‘1 Mayıs’ ziyaretleri
Abone Ol google-news

Yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı için DİSK, iktidarın yıllardır yasakladığı Taksim Meydanı’na çağrı yapmıştı. 

Bütün konfederasyonlara, sendikalara ve emekçilere seslenen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin Taksim yasağına ilişkin “hak ihlali” kararı vermesini de anımsatmıştı.

Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki DİSK heyeti, Taksim’deki kutlamalar için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret ederek bilgi verdi.


DİSK haberleri 1 Mayıs haberleri 1 mayıs işçi bayramı haberleri ibb haberleri istanbul valiliği haberleri

İlgili Haberler

Türk-İş 1 Mayıs'ta Bursa'da olacak

Türk-İş 1 Mayıs'ta Bursa'da olacak
Bakan Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de kitlesel kutlama inadı dayanışma ruhunu zedeliyor

Bakan Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de kitlesel kutlama inadı dayanışma ruhunu zedeliyor
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Şafak yazarından 'ekonomi' eleştirisi: 'Devlet şişmanlık sorunu yaşıyor, bunun sonu kalp krizi'

Yeni Şafak yazarından 'ekonomi' eleştirisi: 'Devlet şişmanlık sorunu yaşıyor, bunun sonu kalp krizi'
İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı

İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı
‘Büyük bir tahribat var’ diyerek duyurdu: ‘Kayyum, belediyeyi 8.5 milyar borca sokmuş’

‘Büyük bir tahribat var’ diyerek duyurdu: ‘Kayyum, belediyeyi 8.5 milyar borca sokmuş’
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'

Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'
Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!

Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!