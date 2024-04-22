DİSK heyetinden İBB ve valiliğe ‘1 Mayıs’ ziyaretleri

Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:32

Güncelleme: 22.04.2024 - 16:32

Yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı için DİSK, iktidarın yıllardır yasakladığı Taksim Meydanı’na çağrı yapmıştı.

Bütün konfederasyonlara, sendikalara ve emekçilere seslenen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin Taksim yasağına ilişkin “hak ihlali” kararı vermesini de anımsatmıştı.

Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki DİSK heyeti, Taksim’deki kutlamalar için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret ederek bilgi verdi.