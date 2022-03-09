DİSK İzmir’de tam kadro alanlara iniyor: 'İşçi doktor el ele, tüm emekçiler greve'

09 Mart 2022 Çarşamba, 15:29

14 15 ve 16 Mart tarihlerinde tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de greve gidecek olan sağlıkçılara işçilerden destek geldi. 15 Mart tarihinde İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda "Emeğimizi, haklarımızı, geleceğimizi ezdirmeyeceğiz" sloganı ile bir miting düzenleyecek olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri yarım günlüğüne iş bırakacak.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın katılacağı, zamlara, yüksek enflasyona, düşük ücretlere, kadına şiddete ve savaşa hayır demek amacıyla gerçekleştirecekleri büyük mitinge tüm İzmirlileri davet eden DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Adaletsiz vergilere, fahiş zamlara, düşük ücretlere, yüksek fiyatlara karşı çaresiz değiliz. Zamlara teslim olmayacağız. Sendikal hak ve özgürlüklerimiz için, demokratik ve eşit bir Türkiye özlemimiz için, güvenceli iş, güvenceli bir gelecek için, insanca yaşayabilecek bir ücret ve gelir adaleti için omuz omuza veriyoruz. Tüm tüketim maddelerine gelen zamlar geri alınsın, elektrik, akaryakıt, doğalgaz ve temel gıda ürünlerinden alınan ÖTV ile KDV sıfırlansın, vergide adalet sağlansın, arak az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınsın, ücretlerin asgari ücret kadarı vergi dışı bırakılsın demek için alanlara iniyoruz. Demokratik bir ülkede insanca çalışmak, insanca yaşamak için taleplerimizi İzmir'de, Cumhuriyet Meydanı’ndan tüm Türkiye’ye duyuracağız” dedi.