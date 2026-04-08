Cumhuriyet Gazetesi Logo
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs programını açıkladı: İstanbul'da adres Taksim Meydanı!

8.04.2026 13:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs programını duyurdu. Tüm illerde başvuruların yapıldığını belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul’da Taksim Meydanı için yapılan başvurunun henüz sonuçlanmadığını aktardı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs 2026 programını paylaştı.

Sendikalar ve meslek örgütleri adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

Çerkezoğlu, gerçek bir demokrasi için, tüm işçileri ve emekçileri Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında birleşmeye çağırdı.

"TAKSİM BAŞVURUSU HENÜZ SONUÇLANMADI"

Dört kurumun 1 Mayıs'ı birlikte örgütledikleri bütün bileşenler olarak 2026 1 Mayıs'ı için çalışmalarını başlattıklarını ve tüm illerde gerekli başvuruların yapıldığını belirten Arzu Çerkezoğlu, "İstanbul'da 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır" dedi.

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için 25 Mart'ta İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını vurgulayan Çerkezoğlu, başvurunun henüz sonuçlanmadığını söyledi.

İL İL 1 MAYIS'IN KUTLANACAĞI ALANLAR

Diğer iller için de gerekli başvuruları yaptıklarını kaydeden DİSK Başkanı, 1 Mayıs'ın kutlanacağı meydanları şu şekilde sıraladı:

*Ankara: Tandoğan Meydanı

*İzmir: Gündoğdu Meydanı

*Antalya: Cumhuriyet Meydanı

*Mersin: Cumhuriyet Meydanı

*Adana: Uğur Mumcu Meydanı

*Samsun: Cumhuriyet Meydanı

*Kayseri: Mimar Sinan parkı

*Eskişehir: Cumhuriyet Meydanı

