Divalar Vitrinde: 50 şarkıyla ilk ve tek

27 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Koleksiyon, kraliçenin Warner Music Group ile katalog şarkılarını yeniden sunmaya yönelik anlaşmasının da ilk meyvesi. Madonna, aynı zamanda Billboard listeleri tarihinde herhangi bir kategoride 50 tane 1 numara çıkaran tek sanatçı. Albüm adeta Madonna’nın kariyerinin 40. yılında, farklı zamanlarda her dönemin en iyi DJ prodüktörleriyle remix çalışmalar kaydeden Madonna’nın en iyi remixlerini bir araya getiren bir şölen. Özellikle maxi single kayıtlar çıkardığı dönemlerde dj’ler kulüplerde layıkıyla geçişler yapabilsin diye orijinalinde çok uzun süresi olan kayıtlar bu albümde her partide çalınabilecek kıvamda kısaltılarak yeniden editlenmiş. Bu yeni dokunuş albümü ev partilerine de hazır hale getiriyor.

40 YILLIK POP TARİHİ

İlk olarak dijital platformlarda 16 şarkılık versiyonuna kavuştuğumuz derlemenin 50 şarkılık duble versiyonu Madonna’nın yeni yaşını kutladığı 16 Ağustos haftasından hemen sonra 19 Ağustos’ta yayımlanacak. Madonna, pop kültürü için 1982 yılında ilk single çalışması “Everybody” yayımlandığından beri dört ayrı on yıllık dilimde sadece sahnedeki şovlarıyla değil, şarkılarıyla da yüksek enerjili, davetkâr, yenilikçi ve kafa tutan bir devrimci oldu. Madonna sadece bir şov yıldızı değil, cinsel ve dinsel tabulara kafa tutan özgürlük savaşçısı. Öte yandan her dönemin en iyi prodüktörlerini, en aranjörleri ve dj’lerini en önce keşfeden bir vizyoner. Albümde özellikle çarpan baslarla New York’lu DJ Victor Calderone remix’iyle “Frozen”, House efsanesi Eddie Amador’un coşkulu “Give It 2 Me” remixi, İsrailli efsanevi DJ Offer Nissim’in “Medellin” remix’i kulüplere yeniden heyecan katabilir. “Like A Prayer”, “Express Yourself”, “Vogue” gibi büyük hitlerin yenilenmiş temiz kayıtları da cabası.

BEYONCE’TAN 90’LAR HOUSE MÜZİK LEZZETİ

Beyonce, yakında piyasaya çıkacak “Renaissance” adlı yeni albümünü ilk single “Break My Soul” müjdeliyor. Şarkıdaki 90’lar house altyapısı, verdiği melankolik his ve sözleriyle Beyonce dinledikçe sevilecek bir dans hiti sürprizi yapıyor. R&B ve soul divası sanki 90’lardan fırlamış bir house divası gibi ters köşeyle karşımıza çıktı bu kez. Şarkıda baslar, klavye ve vurucu synthesizer melodisi 1993 yılının müptela eden house klasiği Robin S. şarkısı “Show Me Love” nostaljisi yaşatıyor.

GÖKSEL, BİZİ 80’LERE GÖTÜR

Yeniler arasında bir yandan 80’ler, 90’lar dahil Madonna eskilerini yeniden sunarken bir yandan Beyonce 90’lara dönerken, bizde de Göksel adeta 80’li yılların melankolik new wave şarkıları tadında nefis bir şarkıyla dönüyor: “Canım” Şarkıda Göksel dışında ayrıca Osman Şahin'in de imzası var. Şarkının düzenlemesini ise bizde Tarkan’dan Gülşen’e çalıştığı isimlerle güçlü pop şarkılarının dehası Ozan Çolakoğlu var. Çolakoğlu’nun dokunduğu her iş parlıyor.

