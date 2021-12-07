Diyabetten strese: Ayaklarınızın her zaman soğuk olmasının 7 nedeni
Kış günlerinde ayaklarınızın üşümesindeki tek neden soğuk hava şartları değil, diyabetten strese tıbbi bir sorunun işareti olabilir. Özellikle kansızlık, yüksek kolestrol ve stres 'soğuk ayakların' temel nedenleri arasında başı çekiyor. İşte ayakların sürekli soğuk olmasının nedenleri...
Soğuk kış günlerinin gelmesi ile ısıtıcılar açık olsa bile insanların ayakları üşüyebiliyor. Soğuk ayaklar vücudunuzun soğukluğa karşı normal tepkisi olabilse de; sıcak, yumuşak çoraplar giymenize rağmen ayaklarınız hala üşüyorsa, bu tıbbi bir sorunun işareti olabilir.
Diyabetten kansızlığa kadar birçok hastalık ayaklarınızın sıcaklığını etkileyebilir.
İşte ayaklarınızın sıkça üşümesinin ardındaki 7 neden...
1 - HİPOTİROİDİ
Boyundaki kelebek şeklinde bir bez olan tiroid, neredeyse tüm organlarınızı etkileyen hormonlar üretir. Bu hormonlar gıda ve oksijeni enerjiye dönüştürmeye yardımcı olur ve birçok organı etkiler.
Hipotiroidizm, az çalışan bir tiroidin olduğu ve yeterince hormon üretmediği anlamına gelir. Bu sebeple ayaklarınız da dahil olmak üzere her yerde üşümenize neden olabilir.
2- RAYNAUD HASTALIĞI (REYNO)
Raynaud fenomeni; soğuk hava koşullarına maruz kalınması sonrasında kan dolaşımının zayıf olduğu el parmakları, ayak parmakları, burun ve kulak gibi bölgelerde görülen ciltte solukluk veya morarma gibi belirtilerin ortaya çıkmasına verilen isimdir. Raynaud, vücudunuzun soğuğa aşırı tepki vermesine neden olur. Sıcaklık düştüğünde, parmaklarınız ve ayak parmaklarınız uyuşmuş ve donmuş hissedebilir. Bazen renkleri bile değiştirirler, önce soluk sonra mavi. Isındıkça acıyabilir ve kızarabilirler. Soğuk hava, klima ve stres veya kaygı bu atakları beraberinde getirebilir.
3- DİYABET
Yüksek kan şekeri, diyabetli insanlar için yaygın bir sorundur. Şeker hastalığının belirtileri arasında sık tuvalete çıkmak ve enfeksiyonlar yer alır. Soğuk ayaklar da diyabetin bir komplikasyonu olabilir. Şeker hastalığınız varsa, ayaklarınızı etkileyebilecek çeşitli problemler için risk altındasınız:
Periferik nöropati
Diyabetin bu komplikasyonu ayaklarınızdaki sinirlere zarar verir. Size soğuk gelebilir ama onlara dokunduğunuzda normaldir. Diyabeti olmayan kişilerde de periferik nöropati olabilir. Buna neden olabilecek bazı şeyler yaralanma, otoimmün hastalıklar (bağışıklık sistemi hastalıkları), alkolizm, vitamin eksikliği, kemik iliği bozuklukları, düşük aktif tiroid ve ilaçlardır.
Periferik Arter Hastalığı
Bu durum bacaklarınıza ve ayaklarınıza kan akışını yavaşlatır veya engeller. Kötü dolaşım ayaklarınızı üşütebilir. Diyabet olmadan periferik arter hastalığına yakalanmak mümkündür. Sigara içmek, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yaş, hepsi bu duruma yakalanma şansınızı artırır.
4 - ANEMİ (KANSIZLIK)
Soğuk ayaklarınız anemik (kansız) olduğunuzun bir işareti olabilir. Bu, vücudunuzun yeterli kırmızı kan hücresine sahip olmadığı veya akciğerlerinizden vücudunuzun geri kalanına oksijen alma işini yapacak kadar sağlıklı olmadığı anlamına gelir.
5 - BUERGER HASTALIĞI
Buerger hastalığı nadir bir hastalıktır, ancak sigara içiyorsanız veya tütün kullanıyorsanız, bunlar ayaklarınızın üşümesine sebep olabilir. Tütün kullanımına bağlı hastalık, el ve ayaklardaki kan damarlarının şişmesine neden olur. Bu kan akışını yavaşlatır ve pıhtı oluşturup enfeksiyona neden olabilir. Erkeklerde kadınlardan ve 45 yaşın altındaki kişilerde daha yaygındır. Buerger'in tek tedavisi tütünü tamamen bırakmaktır.
6 - YÜKSEK KOLESTROL
Kolesterolünüz yüksekse, soğuk ayaklara yol açan dolaşım sorunları riskiniz daha yüksek olabilir. Dolaşımla ilgili sorun, kan damarlarınızdaki kolesterol ve iltihaplanmanın sonucudur.
7 - STRES
Stresli olduğunuzda, vücudunuz kanı göbeğinize doğru iter, ellerinizden ve ayaklarınızdan uzaklaştırır.
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