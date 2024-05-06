Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:47

Güncelleme: 06.05.2024 - 12:47

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Peki, Diyanet açıkladı: Kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YILIN KURBANLIK FİYATLARI

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtilmişti. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı ise 140-160 TL arasında satışa sunulmuştu.