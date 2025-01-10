Diyanet, Avustralya’da 15 milyon liralık villa almış: İYİ Partili Turhan Çömez Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 15:14

Güncelleme: 10.01.2025 - 15:14

Diyanet’in Avusturalya'daki yüzme havuzu, hamam, restoran, villa ve otellerin ardından Avustralya’da da 702 bin 500 dolarlık (yaklaşık 15 milyon TL) villası ortaya çıktı. 15 King St Dallas Melbourne adresindeki villa, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından müzayede ile satın alındı.

''AHLÂKA AYKIRI BİR DURUM''

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez konuyu TBMM gündemine getirdi ve “İnsanlar buz gibi soğukta deprem bölgesinde konteynerlerde yaşıyor. Diyanet ise Avustralya’da villa satın alıyor’’ dedi. AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise, “Suç mu, alsa ne olur?” diyerek şaşırttı. AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise “Hukuka aykırı bir şey varsa mahkemelere müracaat edin” yanıtını verdi. Çömez “Ahlaka aykırı bir durum var” dedi.

Çömez sözlerine şöyle devam etti:

“Diyaneti Atatürk kurdu, baş tacıdır ama onu da çökerttiniz, Diyanet Vakfı Washington’da 4 milyar liralık gayrimenkul aldı, hanlar, hamamlar, restoran, villalar, havuzlar, oteller yaptı. Bir yılda 2.5 milyon dolar zarar etti.”

ABD’DEKİ KÜLLİYE'DE 5 AYRI VİLLA VAR

Diyanet’in milyonlar harcayarak, ABD’de yüzme havuzu, hamam, restoran, villa yaptırdığı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz doğrulamıştı. Yılmaz, “Binaların mülkiyeti, Türkiye Diyanet Vakfı’na aittir” demişti. 15 dönümlük arazide 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisi kullanılarak inşa edilmiş beş ana bina bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üç katlı villasına 1.404 TL kira ödüyor'' demişti.