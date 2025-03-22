Diyanet bakanlıklara yazı gönderdi, Adalet Bakanlığı harekete geçti: Kamuda Kuran kursu

Yayınlanma: 22.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı; kamu kurumlarına yönelik başlattığı gerici uygulamalarda hız kesmiyor. Gazetemiz; Kuran ve dini bilgiler eğitimi almak isteyip de mesai saatlerinden kaynaklı yüz yüze eğitim alamayan kamu çalışanları için çevrimiçi ve/veya hafta sonu eğitim programları başlatıldığını gündeme getirmişti.

AİLE YILI KAPSAMINDA

Diyanet’in kamu kurumlarında 4-6 yaş arası çocuklara yönelik Kuran kursları da açtığı öğrenildi. Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü; “2025 Aile Yılı” kapsamında 13 Mart’ta 17 bakanlığa bir yazı gönderdi.

HAFTADA BEŞ SAAT

Söz konusu yazıda; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve anaokullarında il-ilçe müftülüklerine başvuru yapılarak “4-6 Yaş Grubu Değerler Eğitimi Programı” ile “4-6 Yaş Grubu Kuran Öğretim Programı” kapsamında haftada beş saat ders verilebileceği belirtildi.

Türkiye’de adalet günden güne güvenirliğini kaybederken Adalet Bakanlığı’nın yazı üzerine yıldırım hızıyla harekete geçtiği belirtildi. Bakanlığa bağlı personel genel müdürlüğü, 17 Mart’ta söz konusu uygulamanın çalışanlara duyurulması için bakanlığın tüm merkez birimleri ile tüm cumhuriyet başsavcılıklarına, adliye mahkemelerine ve bölge idare mahkemelerine Diyanet’in yazısını gönderdi.

Bu yazı üzerine de adliyeler tüm mahkemelere duyuruyu yaptı. Bu kapsamda Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, dün Adana Adliyesi bütün mahkemelere tüm görevlilere duyurulması için yazı gönderdi.