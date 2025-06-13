Diyanet düğünlere de el attı: 'Tesettürsüz düğün dinimizde yoktur'

Diyanet’in “Düğün Yapmanın da Bir Âdâbı Vardır” başlıklı 13 Haziran tarihli cuma hutbesinde, nikâhın ve düğünlerin dini hassasiyetlere uygun yapılması gerektiği ifade edildi.

Hutbede, günümüzde düğünlerin sade bir yüzük ve samimi bir dua ile yapılması gerektiği ve israf ve gösteriş yarışından uzak durulması gerektiği vurgulandı.

''TESETTÜRSÜZ DÜĞÜN DİNİMİZDE YOKTUR''

Yurttaşların düğünlerinde yaşam tarzı ve giyim kuşamlarına el atan Diyanet, tesettüre uymayan kıyafetlerin İslam'a aykırı olduğunun altını çizdi. Diğer yandan düğünlerdeki abartılı salon masrafları, alkollü kutlamalar, silahla havaya ateş açmanın da dine uymadığı söylendi.

Hutbede şu ifadelere yer verildi:

''Dinimiz, düğün merasimlerinde erkeklerin ve kadınların kendi aralarında mahremiyete riayet ederek meşru sınırlar içerisinde eğlenmelerine izin vermiştir. Ancak mahremiyetin gözetilmediği, tesettürün hiçe sayıldığı, alkolün tüketildiği, sevinçleri kedere dönüştüren silahlı kutlamaların yapıldığı, yüksek sesli müziklerle gece gündüz demeden çevrenin rahatsız edildiği, oluşturulan konvoylarla insanların can ve mal emniyetinin hiçe sayıldığı bir eğlence anlayışı dinimizde yoktur.''

''GELİN HAMAMI, BEKARLIĞA VEDA VE CİNSİYET PARTİSİ YAPILMAMALI''

Diyanet hutbesinde “Gelin hamamı”, “bekârlığa veda partisi”, “cinsiyet partisi” gibi etkinliklerin yapılmaması gerektiği, sünnet düğünlerinin de gösteriş aracı olmaması gerektiği dile getirildi.