Diyanet’e geniş yetkiler veren yasa Resmi Gazete’de yayımlandı: AKP'nin uleması, Diyanet

AKP milletvekillerinin Meclis’e sunduğu “Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 29 Mayıs’ta Meclis’ten geçti. Yasa dün Resmi Gazete’den yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla; Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye yönelik 7 Aralık 2023 tarihli ve 4 Haziran 2024’te Resmi Gazete’den yayımladığı kararla iptal ettiği Diyanet yetkileri yeniden yürürlüğe kondu.

DİYANET’İN YETKİLİLERİ HER ALANDA

Yeni yasayla; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün irşad faaliyetlerini her kuruma yayması sağlanacak. Buna göre; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü; “öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde” işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak. Ayrıca müdürlük; göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURURLU'NA YETKİLERİ YENİDEN TANINACAK

Yeni yapılan değişiklikle; Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen mealleri inceleyecek ve mütalaa verebilecek. Kurul; ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan edecek. Kurulun incelemesi sonucunda sakıncalı bulunan mealler yetkili ve görevli yargı merciine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek. İnternet ortamındakilere ise erişim engeli ve/veya içeriğinin çıkarılmasına kararlaştırılacak. Kurulun söz konusu kararlarına ise itiraz edilmesi halinde dahi söz konusu işlemler uygulanabilecek.

SAYIŞTAY DENETİMİ GERİ GELDİ

Yasa teklifi kapsamında; Diyanet’in hac ve umre harcamalarının Sayıştay denetimcileri tarafından değil; Diyanet İşleri Başkanlığı ve/veya gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek denetim yetkililerince denetlenmesini öngören madde ise Genel Kurul görüşmeleri kapsamında siyasi parti gruplarının uzlaşması onucundan tekliften çıkarılmıştı. Böylece tartışmalara neden olan bu madde yasalaşmadı.