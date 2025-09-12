Diyanet’in afişine tepki yağdı: Küçük kız çocuklarına türban tasarımı yapıldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Mevlid-i Nebi Haftası” kapsamında afiş hazırlayarak çeşitli bölgelerde yayınlamaya başladı.

Afişte, “Aile Peygamberimizle Huzur Buldu” ifadelerinin altında bir ailenin gölgesi yer aldı. Ailede anne ve babanın yanında konumlandırılmış iki erkek, iki de kız çocuk yer aldı. Ebeveynlerinin bacaklarıyla hemen hemen aynı boyda olan çocuk tasarımlarında dikkat çeken detaylar bulundu.

Aile tasarımının en sağ ve en sol kısımlarında yer alan iki kız çocuğunun boyları, 18 yaşından küçük olduklarını gösteriyor olmasına karşın küçük çocuklar üzerinde türban tasarımı yapıldı. Ankara metrosunda görülen afişte henüz kendi kararlarını alabilecek yaşta olmayan küçük çocuklar üzerinde türban tasarımının bulunması tepki çekti.