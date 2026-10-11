Diyanet’in destek verdiği Hizbullah’ın çalıştayına ihvancılar doluştu: İhvan ve HAMAS’tan üst düzey katılım

Hizbullah terör örgütünün medrese yapılanması İttihadululema (Alimler ve Medreseler Birliği), 2015’ten bu yana gelenek haline dönüştürdüğü “Alimler Buluşması” çalıştaylarının 11’cisini dün Diyarbakır’da topladı. Gazetemzi Cumhuriyet ise Hizbullah’ın toplantısına katılan isimleri ve Diyanet’in çalıştaya verdiği desteği deşifre etti.

DİYANET’TEN HİZBULLAH’A TAM DESTEK

Bu kapsamda Cumhuriyet; çalıştayın Diyanet’e bağlı Diyarbakır Selahhadin Eyyubi Camisi ve Külliyesi’nde düzenlendiğini ve Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen’in de çalıştayda konuşmacı olarak yer aldığını kamuoyunun gündemine aktardı. Bununla birlikte gazetemiz çalıştaya İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir’in yetkililerinden Dr. Abdurrahim Şen’in konuşmacı olarka katıldığını gözler önünde serdi.

10 FARKLI ÜLKEDEN KATILIM

Bu isimlerin yanı sıra çalıştaya 10 farklı ülkeden isimin de katıldığını yine Cumhuriyet yazdı. Bu kapsamda; Suriye’de BAAS rejimine karşı 2012’de kurulan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun (SMDK) kurucu başkanı Muaz el-Hatib ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Fetva Kurulu Başkanı Dr. Ahmed Şafii ile IKBY İhvanı Müslimin (Müslüman Kardeşler) ekolünün temsilcilerinden Prof. Dr. Ahmed Pencwini, Taliban’ın “ulema” (din adamları) yapılanmasında çeşitli görevler alan Abdullah Muttaki ve HAMAS’a danışmanlık eden Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri katılımcılar arasında yerini aldı.

İHVAN’IN İDEOLOGLARINDAN SAĞİR ÇALIŞTAYDA

Çalıştayın ilk gününde ise yine dikkat çeken isimlerin konuşma yaptığı saptandı. Bu kapsamda; Mısır merkezli İhvanı Müslimin’den (Müslüman Kardeşler) Dr. Muhammed es-Sağir, çalıştayın açılışında konuştu.

Sağir; İhvan’ın siyasi uzantısı Hürriyet ve Adalet Partisi lideri Muhammed Mürsi’nin hükümetinde görev almış ve milletvekilliği yapmıştı. 2013’teki darbenin ardından İhvan yasaklanınca ülkesini terk eden Sağir; halihazırda İhvan’ın ideolojik liderlerinden Yusuf el-Karadavi tarafından kurulan ve İhvan ekolünü sürdüren Dünya Müslüman Alimler Birliği’nde mütevelli heyeti üyesi olarak görevini sürdürüyor.

HAMAS’TAN ÜST DÜZEY KATILIM

Sağir’in yanı sıra toplantıya Filistin’den cihatçı paramiliter örgüt HAMAS’ın genel sekreteri Münir Said’in de katıldığı görüldü. Said; HAMAS’ın uluslararası ilişkilerinde, özellikle Türkiye ve Arap dünyasındaki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle olan diplomatik ilişkilerinde etkin bir rol oynuyor. Çalıştay bugün açıklanacak bildirge ile son bulacak.