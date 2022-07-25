Diyanet, işçinin çok, müdürün az ödediği yemek ücretlerine yüzde 100 zam yaptı

“Faiz” tartışmasıyla gündeme gelen Diyanet, tepki çeken yemekhanede çalışanların kademesine göre ücretlendirme uygulamasından vazgeçmedi. Hâlâ işçi pahalı, müdür ucuz yemek yiyor.

Sefa Uyar
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00
Diyanet, işçinin çok, müdürün az ödediği yemek ücretlerine yüzde 100 zam yaptı
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, personeli ve kurumda örgütlü sendikalar ile “faizsiz finans” ısrarı nedeniyle karşı karşıya gelen Başkan Ali Erbaş’ın, personelin daha fazla promosyon almasını Danıştay 13. Dairesi’nin kararıyla engellemesi üzerine Diyanet’te başlayan gerilim, yemekhane fiyatyarı nedeniyle de artmış durumda. Cumhuriyet; işçilerin, Erbaş dahil tüm Diyanet personelinden daha pahalıya yemek yediğini gündeme getirmişti. 

İŞÇİ 20 LİRA VERİYOR

Kurban Bayramı’nın ardından yemek ücretlerine zam geldi. Tepki çeken uygulamadan vazgeçilmemesi nedeniyle daimi işçi statüsündeki işçiler, halen en yüksek ücrete yemek yiyen personel konumunda. Bayram sonrasında yemekhane ücretlerine zam yapan Diyanet, güvenlik ve temizlik personelinin ödeyeceği yemek ücretini 15 liradan 20 liraya çıkardı. Bu ücret 2021’de 11 liraydı. Böylece, son altı ayda yapılan yemek zammı oranı da yüzde 100’e yaklaştı.

MÜDÜR 15 LİRA VERİYOR

Arasında Erbaş, yardımcıları ve genel müdürlerin yer aldığı, göstergesi 4800’den yüksek olan tüm personel, 2021’de 9 lira, 2022’nin ilk altı ayında 12 lira 25 kuruş öderken, Kurban Bayramı sonrasında bu ücret 18 liraya yükseldi. Zam oranı da yüzde 100 oldu. 2021’de 7 lira 40 kuruşa, 2022’nin ilk altı ayında ise 10 lira ödeyen daire başkanlarının ödeyeceği yemek ücreti ise 15 liraya çıktı. Zam oranı daire başkanları için yüzde 100’ü geçmiş oldu. 


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