Diyanet yemekhanesinde ücretler personelin kademesine göre değişiyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dahil olmak üzere başkan yardımcıları ve genel müdürler, yemek ücreti olarak 12 lira 25 kuruş ödüyor. Bu ücret, daire başkanları için 10 lirayken, daimi işçi kadrosundaki temizlik ve güvenlik personeli içinse 15 lira.
Diyanet personelinin maaşlarına yönelik promosyon ihalesinin personelin lehine olmasına karşın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “faizsiz finans kuruluşları” ısrarı nedeniyle yargıya taşınması, Erbaş ile personel arasında gerilime neden olmuştu. İşçiler ile yönetimin arasını açan bir olay da yemekhane ücretlerinde yaşandı. Yemekhane Yönetim Kurulu’nun kararına göre, güvenlik ve temizlik personeli gibi daimi işçi statüsünde bulunan işçilerin, Erbaş’tan başlayarak tüm Diyanet personelinden daha pahalıya yemek yediği ortaya çıktı.
Buna göre, güvenlik ve temizlik personelinin yemekhanede bir öğün için ödediği ücret, 2022’de 11 liradan 15 liraya yükseldi. Bu personel, 2022’nin ilk 6 ayında her gün bu ücreti ödedi. Ancak arasında Erbaş, yardımcıları ve genel müdürlerin yer aldığı, göstergesi 4800’den yüksek olan tüm personel, 2022 başından itibaren yemek için 12 lira 25 kuruş ödüyor. Daire başkanları yemek için yalnızca 10 lira veriyor. Müfettişlerin, Diyanet İşleri uzmanlarının ödediği ücret 9 lira 40 kuruşken, şube müdürleri, bilgisayar programcılarının ödediği ücret ise 9 lira. Döner Sermaye İşletme Müdürü, başkanlık müşaviri, hukuk müşaviri, mühendisler, daire doktorları da yemek ücreti olarak 10 lira veriyor.
GİRİŞİMLER SONUÇSUZ
Söz konusu durumun, özellikle güvenlik ve temizlik personeli arasında “rahatsızlık yarattığı” belirtiliyor. Bu işçilerin, yemekhaneyi kullanan diğer personelden daha az ücret almasına karşın en pahalı yemek ücretini ödemesi tepki çekerken, ücretlerde düzenleme yapılması girişimlerinin ise sonuçsuz kaldığı öğrenildi. İşçiler, “İdare, işçi haklarını gözetmiyor” değerlendirmesinde bulunurken, konunun iletildiği bir Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’nın “İşçiler benden pahalıya mı yiyiyor?” dediği öğrenildi. Buna karşın yemek ücretlerinde olumlu yönde gelişme yaşanmadı. Aksine, bayram tatilinin bitmesiyle yemek ücretlerine zam geleceği öğrenildi.
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