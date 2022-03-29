Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan 'teravih namazı' kararı

29 Mart 2022 Salı, 11:30

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Ramazan ayında teravih namazıyla ilgili karar açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" dedi.